范冰冰七旬媽媽凍齡美貌驚人　母女同遊馬來西亞秀高衣Q

▲范冰冰（左）帶媽媽一起造訪馬來西亞馬六甲，媽媽的凍齡美貌再度引起討論。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星范冰冰接下馬來西亞馬六甲旅遊年親善大使任務，近日走訪馬六甲重要景點探索文化歷史，也到知名餐廳品嘗美食，全程都帶著年近七旬的媽媽張傳美，她們在旅程中的合影，再度引起網友驚嘆范媽媽的凍齡美貌與活力，母女倆都是美人胚子。





▲范冰冰身穿馬來西亞傳統服飾Nyonya，出自馬來西亞設計師品牌Khoon Hooi。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

時尚造型總引起討論的范冰冰，此行服裝相當講究，特別向馬來西亞知名時尚品牌訂製服裝以示尊重，她在IG透露「更新不及，太忙了」，其中一套馬來西亞傳統服飾Nyonya造型，是當地設計師品牌Khoon Hooi創作的蕾絲拼接亮片上衣配緞面綠裙，扣子以立體蝴蝶造型裝飾相當別緻，她同時搭配冰種翡翠手鐲與綠翡翠珠鍊，優雅大氣。





▲范冰冰搭配翡翠手鐲與珠鍊。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

范冰冰公開亮相通常都是華服上身，但她前往馬六甲復健中心探訪患者時，難得換上白T恤配牛仔褲的親民裝扮，為正在進行康復治療的患者加油打氣。





▲范冰冰（左一）參觀復健中心替病患打氣。（圖／翻攝bingbing_fan IG）