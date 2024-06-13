羅志祥相中愛馬仕郵差包「不用手拿」　被粉絲笑懶

▲羅志祥擁有愛馬仕柏金包「天花板」喜瑪拉雅包。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星羅志祥才剛曬超過6000萬元的RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari超薄腕錶，再分享他的時尚愛牌，他站在高端銀飾品牌Chrome Hearts巨型Logo前，秀他的Chrome Hearts新褲子，同時斜背愛馬仕（Hermès）Kelly Messenger郵差包，展現率性模樣，他也透露愛此包的原因，「方便呀！不用手拿」，被粉絲笑「好懶」。





▲羅志祥秀Chrome Hearts服裝、斜背愛馬仕Kelly Messenger郵差包。（圖／翻攝showlo IG）

羅志祥曾透露去哪都會去逛愛馬仕專賣店，是品牌忠實的擁護者，家中一整面愛馬仕牆讓人羨慕不已，當中包括各種顏色的柏金包、凱莉包，甚至擁有柏金包「天花板」喜馬拉雅款，此獨特漂染的鱷魚皮包身價非凡，至少600萬起跳，足見他驚人的財力。此次曝光的郵差包是由經典凱莉包延伸而來，具實用大容量，搭配Étrivière馬鐙釦環的可調節式皮革背帶，是他出遊的時髦配件。





▲羅志祥登機包也是愛馬仕柏金包。（圖／翻攝showlo IG）

如何結合兩大愛牌？羅志祥選擇將已有超過10年歷史的愛馬仕黑色鱷魚皮柏金包與白色牛皮柏金包，交由另一鍾愛品牌Chrome Hearts進行客製化設計，於包面中央裝飾銀製鳶尾花等圖騰，為優雅包款增添搖滾龐克風格。





▲羅志祥將超過10年的愛馬仕柏金包交給Chrome Hearts裝飾。（圖／翻攝showlo IG）