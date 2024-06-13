fb ig video ETtoday search mobile

羅志祥相中愛馬仕郵差包「不用手拿」　被粉絲笑懶

>

▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥擁有愛馬仕柏金包「天花板」喜瑪拉雅包。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星羅志祥才剛曬超過6000萬元的RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari超薄腕錶，再分享他的時尚愛牌，他站在高端銀飾品牌Chrome Hearts巨型Logo前，秀他的Chrome Hearts新褲子，同時斜背愛馬仕（Hermès）Kelly Messenger郵差包，展現率性模樣，他也透露愛此包的原因，「方便呀！不用手拿」，被粉絲笑「好懶」。

▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥秀Chrome Hearts服裝、斜背愛馬仕Kelly Messenger郵差包。（圖／翻攝showlo IG）

羅志祥曾透露去哪都會去逛愛馬仕專賣店，是品牌忠實的擁護者，家中一整面愛馬仕牆讓人羨慕不已，當中包括各種顏色的柏金包、凱莉包，甚至擁有柏金包「天花板」喜馬拉雅款，此獨特漂染的鱷魚皮包身價非凡，至少600萬起跳，足見他驚人的財力。此次曝光的郵差包是由經典凱莉包延伸而來，具實用大容量，搭配Étrivière馬鐙釦環的可調節式皮革背帶，是他出遊的時髦配件。

▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥登機包也是愛馬仕柏金包。（圖／翻攝showlo IG）

如何結合兩大愛牌？羅志祥選擇將已有超過10年歷史的愛馬仕黑色鱷魚皮柏金包與白色牛皮柏金包，交由另一鍾愛品牌Chrome Hearts進行客製化設計，於包面中央裝飾銀製鳶尾花等圖騰，為優雅包款增添搖滾龐克風格。

▲▼羅志祥 。（圖／翻攝IG）

▲羅志祥將超過10年的愛馬仕柏金包交給Chrome Hearts裝飾。（圖／翻攝showlo IG）

►羅志祥6000萬名錶連環撞　潘瑋柏、納達爾都愛1.75毫米超薄錶　

► 宋慧喬性感事業線不藏了　火紅禮服襯白皙肌膚如女神降臨

關鍵字：

羅志祥, Hermes, 愛馬仕, 柏金包, Chrome Hearts

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

宋慧喬性感事業線不藏了　火紅禮服襯白皙肌膚如女神降臨

宋慧喬性感事業線不藏了　火紅禮服襯白皙肌膚如女神降臨

瑞寶重返台灣曝光限量錶　機刻雕花加大明火琺瑯美翻

瑞寶重返台灣曝光限量錶　機刻雕花加大明火琺瑯美翻

LV行李箱鉚釘變大三針錶刻度　金屬面盤做出布料質感效果

LV行李箱鉚釘變大三針錶刻度　金屬面盤做出布料質感效果

Swatch X 歐米茄登月錶15日開搶　火山、極光和沙漠3款齊發 羅志祥6000萬名錶連環撞　潘瑋柏、納達爾都愛1.75毫米超薄錶　 Swatch X 歐米茄登月錶15日開搶　火山、極光和沙漠3款齊發 ROSÉ尖矛珠寶戴上癮　酷味穿搭露纖腰平衡一下 宋慧喬白襯衫登機裝有亮點　珠寶、雙面名牌包加持顯露貴氣 法網球王、球后都戴勞力士　百萬金錶搶風頭 英帥氣「最富公爵」死會　新娘戴鑽石冠冕傳承家族傳統

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面