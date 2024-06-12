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Swatch X 歐米茄登月錶15日開搶　火山、極光和沙漠3款齊發

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▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Swatch發表3款Bioceramic MoonSwatch MISSION ON EARTH 腕錶，將於15 日於限定門市發售。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch與歐米茄（OMEGA）聯名的登月錶每回開賣總引起熱烈搶購，品牌再出招，從高空看地球的角度出發，推出3款分別以火山熔岩、極光和沙漠景象為靈感的Bioceramic MoonSwatch腕錶，錶背均刻有任務宣言，電池蓋則印有地球圖案。搭配可用於專業太空服的可調節 VELCRO® 錶帶，其撞色縫線則與錶殼顏色相呼應，15日於西門町旗艦店、台北101專賣店與高雄夢時代門市銷售，每人每天於每間Swatch門市限購一只。

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Swatch Bioceramic MoonSwatch MISSION ON EARTH LAVA腕錶靈感來自火山，8,700元。


為凸顯壯麗自然景觀色調，Swatch特別創造3種全新Bioceramic 生物陶瓷色彩，靈感源自火山的Bioceramic MoonSwatch MISSION ON EARTH LAVA腕錶，不僅錶殼展現火山紅，也向歐米茄1968年Speedmaster Moonwatch「Ultraman」錶款致敬而採用其著名的橙色計時指針；極光綠錶殼的POLAR LIGHTS腕錶搭配星星圖案面盤，每一款錶的星星散步位置都不同；而沙漠主題DESERT腕錶的錶殼和指針皆為沙色，面盤和錶帶則為米灰色，彰顯層次感。

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Swatch受極光啟發的Bioceramic MoonSwatch MISSION ON EARTH POLAR LIGHTS腕錶，8,700元。

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Swatch靈感源自沙漠的Bioceramic MoonSwatch MISSION ON EARTH DESERT腕錶，8,700元。

CASIO旗下G-SHOCK則以外太空中的瀰漫星雲為靈感，推出MT-G系列錶款MTG-B3000DN，不鏽鋼金屬錶圈至錶耳處皆經過藍色和紫色漸變IP處理，展現如外太空擴散星雲的效果，面盤設計與螺絲、按鈕與錶耳連結套筒等小細節也呈現繽紛色彩呼應，內載 Tough Solar 太陽能電力系統、世界六局電波MULTIBAND 6時間校準訊號與Mobile Link 功能，可透過 Bluetooth® 與智慧型手機配對。

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK以外太空中的瀰漫星雲為靈感設計的MTG-B3000DN腕錶， 39,000元。（圖／G-SHOCK提供）

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關鍵字：

Swatch, G-SHOCK

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