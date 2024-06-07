亮珠寶／李英愛透視裝美腿若隱若現　嫵媚造型賞LV規模最大展

▲南韓女星李英愛穿黑色透視裙現身LV高級珠寶展。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）腕錶及珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof為品牌創作的第六個頂級珠寶系列「Awakened Hands, Awakened Minds」，日前於法國聖特羅佩的聖莫爾城堡（Castel Sant'Elmo）發表，涵蓋13個主題、220 件獨一無二的珠寶同場亮相，是LV迄今規模最龐大的頂級珠寶系列，南韓女星李英愛選穿黑色禮服搭配三排式項鍊出席，下半身透視裙子讓她美腿若隱若現，配上微卷髮型，流露嫵媚氣息。

▲LV Awakened Hands系列中單純使用鑽石的《Elegance 典雅》篇章冠冕。

「Awakened Hands, Awakened Minds」系列珠寶靈感源自19世紀蓬勃發展的法國，工匠精湛的工藝、對新知識的探索，啟發Awakened Hands覺醒的手藝主題，當中LV單純使用鑽石打造的Elegance典雅項鍊與冠冕，向珠寶製作藝術中的顫動鑲嵌工藝（En-tremblant）致敬。

▲V 形交錯結構的LV Vision項鍊，採用兩顆13.47克拉和 11.79克拉的八角形切割黃色藍寶石。

Awakened Minds覺醒的心靈主題，LV取材自工業革命帶來的影響，Vision願景項鍊展現V 形交錯結構搭配13.47 克拉和 11.79 克拉的八角形切割黃色藍寶石；另一件Victoire勝利項鍊則呈現出倒置的艾菲爾鐵塔，鑲嵌了一顆15.16 克拉的D、IF級鑽石，是品牌高級珠寶系列有史以來最大的鑽石，可拆下作為戒指佩戴。





▲LV Awakened Minds系列以艾菲爾鐵塔為靈感設計的Victoire勝利項鍊，鑲嵌品牌高級珠寶系列史上最大鑽石15.16 克拉的D、IF級美鑽。

全系列最重量級的寶石，是名為Cœur de Paris巴黎之心的彩鑽，Francesca Amfitheatrof表示：「想像一下，你站在艾菲爾鐵塔下仰望。你真的在仰望巴黎的中心。」她設計出玫瑰金色橫桿環繞著長方形鑲座網格和閃耀著鑽石光芒的箭頭圖案，讓視覺焦點全落在 56.23 克拉的粉紅色中帶橙色和棕色調的巨鑽，主石可以拆下作為胸針。





▲LV Cœur de Paris巴黎之心項鍊，焦點為56.23 克拉的粉紅色中帶有橙色和棕色調的彩鑽。

同場加映

Gucci最新高級珠寶系列LABIRINTI GUCCI則受義大利迷宮花園啟發，圍繞對稱與秩序之美、奪目的幾何及盛放的大自然3大主題，140件新作散發盎然生氣。以對稱主題為例，品牌創作盛開花卉與低調G字標誌的線條並列的項鍊，點綴一顆28.07克拉的尖晶石，賦予對稱概念新意；而大自然最具象的表徵，Gucci創作鮮明色彩組合的蜻蜓胸針，巧妙的線條讓整件作品充滿動感。





▲Gucci演繹盛開花卉的LABIRINTI GUCCI項鍊，主石為28.07克拉的尖晶石。（圖／Gucci提供，以下同）





▲Gucci展現幾何之美的風箏形鑽石耳環。





▲Gucci創作蜻蜓造型胸針歌頌自然之美。