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Swatch奧運錶繽紛出擊　運動賽事Logo裝飾錶環

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▲▼Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Swatch靈感源自滑板運動的BLUE HEELFLIP腕錶，4,150元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2024巴黎奧運將於7月26日揭幕，Swatch為此盛事推出OLYMPIC GAMES PARIS 2024 系列腕錶，3款新作分別是代表滑板運動的BLUE HEELFLIP、衝浪主題的GREEN BACKSIDE WAVE、發想自沙灘排球和室內排球的PURPLE ROLLSHOT腕錶，穿孔錶帶一側均有巴黎奧運字樣，別具收藏意義。

▲▼Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Swatch衝浪運動主題的GREEN BACKSIDE WAVE腕錶，2,800元。

▲▼Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Swatch以沙灘排球和室內排球為主題的PURPLE ROLLSHOT腕錶，2,450元。

靈感源自滑板運動的BLUE HEELFLIP腕錶以42 mm NEW CHRONO錶為藍本，以藍色調搭配粉色時針、分針和金色秒針展現活力；墨綠色調的GREEN BACKSIDE WAVE錶，於錶環上印有巴黎奧運的衝浪賽事專屬標誌；而沙灘排球和室內排球的標誌則印於淡紫色PURPLE ROLLSHOT腕錶的錶環上，彰顯設計主題。

▲▼Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）

▲擔任奧運官方時計的歐米茄，將在巴黎The Hôtel de Poulpry 與Maison des Polytechniciens 旁設置OMEGA HOUSE。（圖／歐米茄提供，以下同）

繼續擔任奧運計時重任的歐米茄（OMEGA），將於7月28日至8月10日在巴黎核心地帶The Hôtel de Poulpry和Maison des Polytechniciens旁營運OMEGA HOUSE，採邀請制請貴賓或運動員在此愜意看著比賽轉播，晚間則舉辦貴賓之夜或主題活動，享受奧運賽事的熱鬧氣氛。

▲▼Swatch,OMEGA 。（圖／公關照）
▲將於7月28日至8月10日營運的巴黎OMEGA HOUSE，採預約制。

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關鍵字：

Swatch, OMEGA, 歐米茄, 巴黎奧運

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