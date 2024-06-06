楊祐寧捉弄老婆維持婚姻熱度　嬌妻發願努力賺錢買Tiffany送他

▲楊祐寧緊牽老婆Melinda的手出席Tiffany台北101限時概念店活動。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

楊祐寧與老婆Melinda（王詠穎）首度公開合體獻給美國珠寶品牌Tiffany & Co.，今（6日）一同為品牌於台北101購物中心4樓打造的全新限時概念店造勢，兩人互動甜蜜，一致認為婚姻保持熱度的秘訣就是「古靈精怪、一起搗蛋」，相互捉弄成為生活中的小情趣，例如楊祐寧覺得老婆今所穿的蝴蝶結裝可以裝爆米花、當飲料架，還打算送店上的鮮花給嬌妻，Melinda也不甘示弱回：「那我回送店裡的沙發抱枕。」

▲楊祐寧與Melinda首度公開合體，分享婚姻維繫熱度的秘訣。（圖／記者陳雅韻攝）

夫妻倆的逗趣互動好不歡樂，其實內心都默默替對方挑適合的Tiffany禮物，楊祐寧日前送老婆Tiffany Lock系列珠寶，今直言自己也想要一款鑲鑽的Lock手環，Melinda大氣說：「我會努力賺錢（送你）的。」問及兩人是否有辦法整天黏在一起工作？楊祐寧認為兩人個性不同能在各自位置努力，讚老婆很有領導能力。

▲Tiffany台北101限時概念店位於4樓都會廣場。（圖／Tiffany提供，以下同）





▲Melinda佩戴Tiffany T1 鋪鑲鑽石項鍊鑲嵌矩形及圓形明亮式切割鑽石，8,175,000元。



▲Tiffany T1 Narrow系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石頸鍊，2,825,000元。

▲Tiffany T1 Narrow系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石鍊墜，205,000元。

的確Melinda在台前拍照，楊祐寧眼光沒離開老婆，還在旁默默鼓掌，給台風穩健的Melinda滿滿的鼓勵，兩人一起逛全球首家外觀融合LED電子屏幕播放石上鳥的Tiffany限時概念店，立刻被水晶棱鏡藝術牆展出的8克拉Tiffany Setting六爪鑲嵌鑽戒吸引，同場展出最新上市的Tiffany T1 Narrow系列珠寶，再添個性選擇。





▲Tiffany T1 Narrow系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石環形耳環，205,000元。

▲Tiffany Eternity系列直徑28mm白K金錶殼鑲鑽枕形腕錶，1,135,000元。

珠寶品牌期間限定店充滿巧思，法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）為慶祝Quatre系列推出20周年，即起至6月9日於南韓首爾的聖水洞開設期間限定Quatre精品店，不僅展出Quatre 系列高級珠寶和創新膠囊系列，參觀者還可體驗拍照亭和快閃紋身，地下室則有「Club Quatre」，是探索精品店後享受歡慶氛圍的絕佳地點，全球品牌大使韓韶禧在開幕之初已造訪玩過一輪了。





▲Boucheron即起至6月9日，在首爾聖水洞開設期間限定Quatre精品店。（圖／Boucheron提供，以下同）





▲Boucheron全球品牌大使韓韶禧為首爾聖水洞開設期間限定Quatre精品店造勢。