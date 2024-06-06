fb ig video ETtoday search mobile

楊祐寧捉弄老婆維持婚姻熱度　嬌妻發願努力賺錢買Tiffany送他

>

▲▼楊祐寧夫婦 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲楊祐寧緊牽老婆Melinda的手出席Tiffany台北101限時概念店活動。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

楊祐寧與老婆Melinda（王詠穎）首度公開合體獻給美國珠寶品牌Tiffany & Co.，今（6日）一同為品牌於台北101購物中心4樓打造的全新限時概念店造勢，兩人互動甜蜜，一致認為婚姻保持熱度的秘訣就是「古靈精怪、一起搗蛋」，相互捉弄成為生活中的小情趣，例如楊祐寧覺得老婆今所穿的蝴蝶結裝可以裝爆米花、當飲料架，還打算送店上的鮮花給嬌妻，Melinda也不甘示弱回：「那我回送店裡的沙發抱枕。」

▲▼楊祐寧夫婦 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲楊祐寧與Melinda首度公開合體，分享婚姻維繫熱度的秘訣。（圖／記者陳雅韻攝）

夫妻倆的逗趣互動好不歡樂，其實內心都默默替對方挑適合的Tiffany禮物，楊祐寧日前送老婆Tiffany Lock系列珠寶，今直言自己也想要一款鑲鑽的Lock手環，Melinda大氣說：「我會努力賺錢（送你）的。」問及兩人是否有辦法整天黏在一起工作？楊祐寧認為兩人個性不同能在各自位置努力，讚老婆很有領導能力。

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Tiffany台北101限時概念店位於4樓都會廣場。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Melinda佩戴Tiffany T1 鋪鑲鑽石項鍊鑲嵌矩形及圓形明亮式切割鑽石，8,175,000元。

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）
▲Tiffany T1 Narrow系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石頸鍊，2,825,000元。

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Tiffany T1 Narrow系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石鍊墜，205,000元。

的確Melinda在台前拍照，楊祐寧眼光沒離開老婆，還在旁默默鼓掌，給台風穩健的Melinda滿滿的鼓勵，兩人一起逛全球首家外觀融合LED電子屏幕播放石上鳥的Tiffany限時概念店，立刻被水晶棱鏡藝術牆展出的8克拉Tiffany Setting六爪鑲嵌鑽戒吸引，同場展出最新上市的Tiffany T1 Narrow系列珠寶，再添個性選擇。

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Tiffany T1 Narrow系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石環形耳環，205,000元。

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Tiffany Eternity系列直徑28mm白K金錶殼鑲鑽枕形腕錶，1,135,000元。

珠寶品牌期間限定店充滿巧思，法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）為慶祝Quatre系列推出20周年，即起至6月9日於南韓首爾的聖水洞開設期間限定Quatre精品店，不僅展出Quatre 系列高級珠寶和創新膠囊系列，參觀者還可體驗拍照亭和快閃紋身，地下室則有「Club Quatre」，是探索精品店後享受歡慶氛圍的絕佳地點，全球品牌大使韓韶禧在開幕之初已造訪玩過一輪了。

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron即起至6月9日，在首爾聖水洞開設期間限定Quatre精品店。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼Tiffany,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron全球品牌大使韓韶禧為首爾聖水洞開設期間限定Quatre精品店造勢。

►ROSÉ愛踩夾腳拖趴趴走　兩款Tiffany鑽戒洩明星味

► 香奈兒幸運數字「5」變珠寶　兩用耳環個性、柔美都有型

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, 楊祐寧, Melinda, Boucheron, 韓韶禧

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

超模卡拉霸氣首飾戴好戴滿竟沒負擔　APM Monaco輕盈設計好時髦

超模卡拉霸氣首飾戴好戴滿竟沒負擔　APM Monaco輕盈設計好時髦

超模卡拉霸氣首飾戴好戴滿竟沒負擔　APM Monaco輕盈設計好時髦

超模卡拉霸氣首飾戴好戴滿竟沒負擔　APM Monaco輕盈設計好時髦

汶萊王子妃拎愛馬仕柏金包「天花板」旅行　豪門千金示範靜奢風

汶萊王子妃拎愛馬仕柏金包「天花板」旅行　豪門千金示範靜奢風

Lisa穿薄紗裝擺撩人姿態　秀愛錶兼放電 Jennie狂愛可頌包大小尺寸全包　與Jisoo撞了同款 G-SHOCK日本漫畫魂上身　對話泡泡變小指針 IU登台荷葉邊裙裝仙氣飄飄　私服換穿兔子T恤傳遞正能量 ROSÉ愛踩夾腳拖趴趴走　兩款Tiffany鑽戒洩明星味 香奈兒幸運數字「5」變珠寶　兩用耳環個性、柔美都有型 小賈斯汀辣妻訂婚鑽戒升級　18克拉「鴿子蛋」價值破5000萬

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面