英帥氣「最富公爵」死會　新娘戴鑽石冠冕傳承家族傳統

▲「最富公爵」休格羅夫納（左）昨迎娶擔任食品公司經理的奧莉維亞漢森。（圖／CFP）

記者陳雅韻／綜合報導

英國40歲以下首富、擁有半個倫敦土地的「最富公爵」休格羅夫納（Hugh Grosvenor）死會了！昨（7日）他於切斯特教堂與在食品公司擔任經理的31歲奧莉維亞漢森（Olivia Henson）結婚，新娘的白紗蕾絲、鑽石冠冕均有暗藏家族傳承與祝福深意，兩人在鏡頭前甜蜜親吻、揮手向大眾致意，幸福洋溢，但也讓全英女孩心碎一地了。

封號為西敏公爵的休格羅夫納，家族「格羅夫納」自古就是英國最富有的貴族之一，連英國王室都得付他租金，堪稱富可敵國，外界估算他至少有4000億身家，外型俊俏的他即使富有，在父親與俄羅斯貴族血統的母親教導下，為人謙遜低調，因此成為全英女孩心中的「鑽石單身漢」、「國民老公」。他的妻子奧莉維亞畢業於英國貴族學校馬爾伯勒學院（Marlborough College），校友包括凱特王妃、尤金妮公主，而大學時進入都柏林聖三一學院主攻義語和西語研究，於環保食品公司Belazu擔任客戶經理。





▲新娘奧莉維亞漢森穿Emma Victoria Payne緞面白紗，搭配格羅夫納家族傳承的香桃木葉造型鑽石冠冕。（圖／CFP）

休格羅夫納從小與英國王儲威廉、哈利王子一起長大，還是威廉長子喬治王子的教父，不過昨喬治得上學，僅英國王儲威廉出席觀禮。除了出席嘉賓受矚目，眾人焦點仍落在新娘的長袖白紗，由倫敦設計師Emma Victoria Payne操刀設計，融入奧莉維亞曾祖母1880年結婚時頭紗的花卉圖案，裝飾緞面白紗領口、袖口與長頭紗，她也依循格羅夫納家族於1906年來的傳統，於大喜之日戴上家族傳承的香桃木葉造型鑽石冠冕，並搭配珍珠耳環，優雅迷人。

