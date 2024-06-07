珍珠母貝月相好浪漫　格拉蘇蒂原創小巧女錶回歸

▲格拉蘇蒂原創Serenade Luna小夜曲月相腕錶18K紅金鑲鑽金綠面盤款（左）734,000元，精鋼款350,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

中性大錶流行多年後，小尺寸女錶回歸！德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）專為女性打造的Serenade系列，推出錶徑32.5毫米的Serenade Luna小夜曲月相腕錶，比之前的大三針版本更秀氣，月相顯示則顛覆傳統設計，採用白色與深色珍珠母貝製作月相盤，白色代表月亮，而鑲有星星的深色珍珠母貝象徵夜空，以此結構顯示月相盈虧，展現浪漫的一面。





▲格拉蘇蒂原創Serenade Luna小夜曲月相腕錶藍面精鋼鍊帶款（左）375,000元，錶圈鑲鑽皮帶錶款457,000元。

格拉蘇蒂原創小夜曲月相腕錶能有小巧精緻的設計，歸功於薄型的Cal. 35-14自動上鍊機械機芯，具60小時動力儲存，從透明錶背可欣賞德國機芯標誌性的四分之三夾板結構；新款月相錶共有4種款式，包括兩款精鋼錶款搭載珍珠母貝面盤錶，一款簡潔、另一款錶圈鑲鑽，第3款為飾以太陽紋的藍色面盤精鋼鍊帶錶，最華麗的設計是18K紅金搭配金綠色面盤的鑽錶，全系列已於寶鴻堂鐘表台北忠孝店亮相。





▲江詩丹頓與高級訂製服設計師殷亦晴合作推出限量100只的Égérie月相腕錶。（圖／江詩丹頓提供）

江詩丹頓（Vacheron Constantin）Égérie系列月相腕錶深受女性喜愛，今年更與高級訂製服設計師殷亦晴合作，打造限量100只的丁香紫色調Égérie系列月相腕錶，融入她招牌的精緻疊褶元素，面盤中央飾以珍珠貝母材質的褶皺紋飾，配備3款淡雅配色的錶帶供替換，風格柔美。

