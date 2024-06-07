迪麗熱巴「高級性感」迷死人　微露事業線襯優雅珍珠

▲MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴佩戴Jeux de Rubans頂級珠寶系列南洋珍珠鑽石耳環、海水藍寶珍珠鑽石項鍊與南洋珠戒指。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

六月的誕生石為珍珠，MIKIMOTO特別邀品牌全球代言人迪麗熱巴佩戴上Jeux de Rubans頂級珠寶系列，展現珍珠迷人風貌，身為時尚達人的迪麗熱巴穿著白色洋裝微露性感事業線，搭配融入蝴蝶結與緞帶元素的Akoya珍珠領片式項鍊以及海水藍寶珍珠鑽石項鍊，迷人極了。





▲迪麗熱巴戴MIKIMOTO Jeux de Rubans 頂級珠寶系列珍珠鑽石項鍊。







▲MIKIMOTO Universe Elements系列珍珠鑽石墜鍊，147,000元。

除了優雅的Jeux de Rubans頂級珠寶系列，MIKIMOTO近期也推出適合日常搭配的Universe Elements系列新作，款式包括項鍊與耳骨夾，均在18K白金墜上錯落鑲嵌美鑽，再點綴單顆Akoya珍珠，簡潔俐落的設計相當百搭。





▲MIKIMOTO Universe Elements系列珍珠鑽石耳骨夾，67,000元。

同為日本品牌的TASAKI即起至10月31日於台北微風信義一樓開設快閃店，祭出獨家商品為balance diamond solo系列與 abstract star系列的櫻花金鑲鑽款珠寶，前者以成排珍珠搭配單顆鑽的個性設計吸睛，abstract star系列則呈現開放式的星星圖案，再鑲滿鑽石象徵星光閃耀。





▲TASAKI即起至10月31日在台北微風信義一樓開設快閃店。（圖／TASAKI提供，以下同）





▲TASAKI balance diamond solo玫瑰金耳環，464,000元。

▲TASAKI abstract star鑽石櫻花金戒指，200,000元。