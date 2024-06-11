法網球王、球后都戴勞力士　百萬金錶搶風頭

▲法網冠軍艾卡拉茲戴著勞力士隕石面盤黃K金款Cosmograph Daytona腕錶親吻獎盃。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

2024年法國網球公開賽男單與女單冠軍，分別由21歲西班牙球員艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與23歲波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek）拿下，宣告新世代開啟網壇新頁，兩人高舉冠軍獎盃時，手腕上閃閃發亮都是勞力士（Rolex）錶，讓球迷與錶迷不禁驚嘆勞力士眼光之精準，早早把他們簽下了。

艾卡拉茲在本屆法網奪冠，為職業生涯累積第3座大滿貫冠軍，成為史上在硬地、草地和紅土這3種不同場地都稱王的最年輕球星，頒獎時他戴上勞力士2021年發表的隕石面盤黃K金款Cosmograph Daytona腕錶，目前已停產，市場價超越當時定價約264萬元。





▲史薇泰克戴著勞力士Oyster Perpetual Datejust 31腕錶，高舉法網冠軍獎盃。（圖／路透社）





▲勞力士Oyster Perpetual Datejust 31腕錶18K永恒玫瑰金款，1,214,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

而波蘭球后史薇泰克繼2020、2022、2023年在法網拿下冠軍後，今年在下一城第4度封后，成為達成此紀錄最年輕的女將，她開心高捧獎盃時，亮出勞力士上百萬元的Oyster Perpetual Datejust 31腕錶18K永恒玫瑰金款，搭配白色錶面及羅馬數字時標，簡潔優雅，而她的代言不僅有名錶，法國彩妝品牌蘭蔻（LANCOME）也與她合作，讓她直呼美夢成真。





▲史薇泰克是法國彩妝品牌蘭蔻代言人。（圖／翻攝iga.swiatek IG）