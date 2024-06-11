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ROSÉ尖矛珠寶戴上癮　酷味穿搭露纖腰平衡一下

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▲▼ ROSE 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ戴著Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K金鋪鑲鑽石戒指與耳環自拍。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK近期未合體演出，但4位成員各自精采，ROSÉ與粉絲保持互動頻頻發生活照，貼出一個射箭的符號透露最近的新歡，正是Tiffany & Co.與LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams推出Tiffany Titan by Pharrell Williams 聯名系列珠寶，繼日前亮相的戒指，她又戴上尖矛造型耳環自拍，因為這可是菲董親自寫卡片送上的禮物呢！

▲▼ ROSE 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ收到菲董親筆卡片與Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K金鋪鑲鑽石耳環，381,000元。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

Tiffany Titan by Pharrell Williams聯名系列，取材海神Poseidon的象徵符號三叉戟，在項鍊、耳環、手環與戒指中融入鋒利尖矛造型，展現龐克精神，共有18K黃金和黑鈦金版本，以及全金屬與鑲鑽款式，ROSÉ擁有的戒指與耳環皆為18K金鋪鑲鑽石的環鍊線條結尖矛造型的設計，與她平日酷味十足的穿搭很合襯。

▲▼ ROSE 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ以Saint Laurent短版上衣、Oversize西裝外套配LE 5 À 7滑面皮革柔軟大型手袋。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

ROSÉ私服脫離不了灰、黑、白色調與丹寧褲，不過她仍偏愛短版上衣露纖腰，為中性裝扮增添一些女人味。近日她穿著法國品牌Saint Laurent短版白色上衣配The Row丹寧褲，罩上Oversize的Saint Laurent西裝外套、背LE 5 À 7滑面皮革柔軟大型手袋，再搭配Tiffany新珠寶，就是標誌性的ROSÉ個性穿搭。

►ROSÉ愛踩夾腳拖趴趴走　兩款Tiffany鑽戒洩明星味

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關鍵字：

ROSÉ, Tiffany, SAINT LAURENT

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