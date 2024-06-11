宋慧喬白襯衫登機裝有亮點　珠寶、雙面名牌包加持顯露貴氣

▲宋慧喬穿白襯衫與牛仔褲，搭配CHAUMET珠寶與FENDI包準備登機。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌CHAUMET選在義大利威尼斯發表年度頂級珠寶系列，亞洲區品牌大使、南韓女星宋慧喬，以及「臉蛋天才」車銀優皆啟程參加盛會，兩人在機場穿搭很有默契，都以白色裝扮搭配CHAUMET Bee My Love系列珠寶亮相，輕鬆裝扮中依然流露貴氣，宋慧喬還搭配FENDI最新的雙面手提袋，為友好品牌做足了宣傳。





▲宋慧喬戴CHAUMET Bee My Love玫瑰金耳環大型款顯得充滿朝氣，180,000元。

▲宋慧喬戴CHAUMET Bee My Love玫瑰金鑲鑽項鍊，184,000元。

宋慧喬日前穿簡單的白襯衫搭牛仔褲現身仁川機場，雖然是人人衣櫃都有的基本款，但她仍悉心搭配珠寶增添亮點，包括洋溢活潑氣息的CHAUMET Bee My Love系列大型耳環、玫瑰金鑲鑽項鍊，並於指間單戴及疊戴多款戒指，而登機包她選擇FENDI大型款式ROLL Pequin條紋搭配米色FF布料的雙面手提袋，一面是度假感的直條紋，可將FF Logo內裡翻出變成正面，一款包兩樣風情且具大容量，成為她出遊的新歡。

▲宋慧喬背的FENDI大型款式ROLL Pequin條紋搭配米色FF布料的雙面手提袋，63,200元。（圖／翻攝FENDI官網）

同樣飛往威尼斯參加CHAUMET活動的車銀優，在機場化身為「白馬王子」，他將珠寶搭配重點全放在手環，一連疊戴兩款Bee My Love 白K金手環，再疊搭品牌最新入門款、約41,400元的藍色絲繩手環，露一手時髦穿搭。



▲車銀優佩戴CHAUMET Bee My Love系列手環現身機場。

▲車銀優疊戴CHAUMET Bee My Love絲繩手鍊，41,400元。

▲車銀優另外還戴上CHAUMET Bee My Love白K金鑲鑽手環，384,000元。