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LV行李箱鉚釘變大三針錶刻度　金屬面盤做出布料質感效果

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▲▼LV,PIAGET 。（圖／公關照）

▲LV於Escale腕錶系列10周年之際，發表首款三針腕錶。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）宣揚旅行藝術，在Escale腕錶系列新作完美體現，於此系列10周年之際首度發表大三針款式，將皮件、行李箱元素化為錶上的裝飾細節，共有玫瑰金錶殼配藍或銀色面盤、鉑金材質搭隕石面盤，以及奢華版的鉑金材質鑲鑽等4種款式，看似簡潔的純色設計其實暗藏不少精緻細節，例如玫瑰金錶面盤如布面的質感，參考招牌Monogram帆布紋理表面特別開發而成。

▲▼LV,PIAGET 。（圖／公關照）

▲LV玫瑰金材質配銀色面盤Escale腕錶，910,000元。

▲▼LV,PIAGET 。（圖／公關照）

▲LV玫瑰金材質配藍色面盤Escale腕錶，910,000元。

Escale腕錶深受LV經典行李箱啟發，全新大三針錶款傳承標誌性元素，錶側如LV行李箱的黃銅包角設計，拋光金色斜角鉚釘時標鑲嵌在每15分鐘的刻度上，分鐘環點綴金色鉚釘則源自行李箱外的鉚釘，此外，罕見使用鈦金屬製作秒針，由於輕量能耗費較少動能，內載LV與Le Cercle des Horlogers 製錶工廠共同設計的首款三針自動上鍊專有LFT023機芯，去年首度運用在Tambour錶款中。

▲▼LV,PIAGET 。（圖／公關照）

▲LV鉑金材質配隕石面盤Escale腕錶，1,220,000元。

▲▼LV,PIAGET 。（圖／公關照）

▲LV鉑金材質鑲嵌長方形切割鑽石Escale腕錶，5,850,000元。

精緻的細節設計，讓基本功能錶款更顯不凡，PIAGET（伯爵）全球形象大使、國男星陳立波Apo飛往巴黎參加品牌活動，戴著Polo系列18K玫瑰金伯爵藍超薄鏤空自動上鍊腕錶登機，藍鏤空錶盤透出岩灰色擺陀、機芯零件，讓時、分顯示錶款時髦指數激增。

▲▼LV,PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵全球形象大使陳立波Apo飛往巴黎參加品牌活動。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼LV,PIAGET 。（圖／公關照）

▲陳立波戴的伯爵Polo系列18K玫瑰金伯爵藍超薄鏤空自動上鍊腕錶， 1,670,000元。

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關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, PIAGET, 伯爵, 陳立波

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