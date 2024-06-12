羅志祥6000萬名錶連環撞　潘瑋柏、納達爾都愛1.75毫米超薄錶　

▲羅志祥（右）與台灣收藏家Zach參加RICHARD MILLE西班牙活動，同戴要價逾6000萬元的RM UP-01 Ferrari腕錶。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星羅志祥是演藝圈有名的愛錶人士，日前他到西班牙巴塞隆納參加瑞士名錶RICHARD MILLE舉辦的VIP活動，與5月在第10屆Only Watch慈善拍賣會以約5億6183萬元天價（瑞士法郎1570萬元）標下「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）不鏽鋼款6301A-010大自鳴腕錶的台灣收藏家Zach同框，兩人撞了品牌要價超過6000萬元的RM UP-01 Ferrari超薄腕錶。





▲台灣名錶收藏家Zach（右）與西班牙網球名將納達爾相見歡，兩人都戴RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari腕錶。（圖／翻攝zachattack__25 IG）

同場撞錶不只他們二位，Zach分享他與西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）的合影，納達爾也戴同款超薄錶，差異是將錶帶換為白色款。此外，潘瑋柏、LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams都擁有此限量150只的錶款，其獨特之處在於結合獲專利的全新超薄擒縱結構，採用五級鈦合金打造酒桶形超纖薄錶殼、底板與橋板，整體錶殼厚度僅1.75毫米，具絕佳的抗衝擊力，可承受高達5,000g的加速度衝擊，一度登上全球最纖薄錶款寶座。





▲潘瑋柏也擁有RICHARD MILLE與法拉利攜手打造的首款時計RM UP-01 Ferrari腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）





▲「菲董」Pharrell Williams經常戴RICHARD MILLERM UP-01 Ferrari腕錶亮相。（圖／翻攝pharrell IG）

珍藏不少RICHARD MILLE腕錶的羅志祥沒錯過此話題錶款，他除了喜愛收藏名錶，也是不折不扣的「愛馬仕（Hermès）控」，他曾透露不管去哪裡，一定會逛愛馬仕專賣店，他已曝光的包款除了有鱷魚皮柏金包、各種亮色牛皮柏金包，還有「包王」之稱的頂級包款「喜馬拉雅」柏金包，收藏規模相當可觀。





▲收藏愛馬仕是羅志祥另一樂趣，曾拎上百萬元的鱷魚皮柏金包上街。（圖／翻攝showlo IG）