勞力士玫瑰金敢稱「永恒」　加4金屬永保亮麗、比例配方保密

▲勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40 18K永恒玫瑰金款，1,536,000元。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶世界溫潤的玫瑰金材質深受歡迎，每一個品牌有自己的美麗配方，一般而言3N玫瑰金代表75%純金加12.5%銀與12.5%銅組成、4N為75%純金加9%銀與16%銅、5N 由75%純金加4.5%銀與20.5%銅構成，含銅量越高材質的外觀也更紅潤，但久經佩戴或接觸化學物質，可能色澤或亮度都不若當年。勞力士（Rolex）解決此困擾，2005年發表獨家18K粉紅色合金「永恒玫瑰金」，敢說「永恒」，是因為除了含至少75%的金、20%的銅，還加了鈀和銦，至於精準配方為何？勞力士仍保密。





▲勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶18K永恒玫瑰金款。

資深鐘錶收藏家曾士昕表示，以他的經驗而言，未曾遇過玫瑰金材質錶款「褪色」問題，若體質或環境接觸化學物質有可能影響金屬光澤。勞力士為讓玫瑰金永保亮麗光澤，在金與銅之外又加入鈀和銦，鑄造出符合勞力士高標準的合金，運用在各系列錶款，包括熱門的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶、2024年新款Oyster Perpetual Day-Date 40等。





▲朗格限量50只18K蜂蜜金DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON HONEYGOLD “Lumen”腕錶。（圖／朗格提供）

各錶廠的獨家秘方造就不同色澤的金屬進而成為品牌特色，提及德國名錶朗格（A. Lange & Söhne），就會想起大名鼎鼎的專利HONEYGOLD®蜂蜜金，此材質介於玫瑰金與白金之間的溫暖色澤，是因為含有75%純金與銅、鋅的18K化合物，較其他合金更為堅固耐用，多運用在品牌特殊紀念錶款，今年品牌慶祝DATOGRAPH 25周年的限量50只DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON HONEYGOLD “Lumen”腕錶，即以蜂蜜金打造而成。

