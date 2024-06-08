fb ig video ETtoday search mobile

勞力士玫瑰金敢稱「永恒」　加4金屬永保亮麗、比例配方保密

>

▲▼ Rolex,朗格 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40 18K永恒玫瑰金款，1,536,000元。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶世界溫潤的玫瑰金材質深受歡迎，每一個品牌有自己的美麗配方，一般而言3N玫瑰金代表75%純金加12.5%銀與12.5%銅組成、4N為75%純金加9%銀與16%銅、5N 由75%純金加4.5%銀與20.5%銅構成，含銅量越高材質的外觀也更紅潤，但久經佩戴或接觸化學物質，可能色澤或亮度都不若當年。勞力士（Rolex）解決此困擾，2005年發表獨家18K粉紅色合金「永恒玫瑰金」，敢說「永恒」，是因為除了含至少75%的金、20%的銅，還加了鈀和銦，至於精準配方為何？勞力士仍保密。

▲▼ Rolex,朗格 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶18K永恒玫瑰金款。

資深鐘錶收藏家曾士昕表示，以他的經驗而言，未曾遇過玫瑰金材質錶款「褪色」問題，若體質或環境接觸化學物質有可能影響金屬光澤。勞力士為讓玫瑰金永保亮麗光澤，在金與銅之外又加入鈀和銦，鑄造出符合勞力士高標準的合金，運用在各系列錶款，包括熱門的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶、2024年新款Oyster Perpetual Day-Date 40等。

▲▼ Rolex,朗格 。（圖／公關照）

▲朗格限量50只18K蜂蜜金DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON HONEYGOLD “Lumen”腕錶。（圖／朗格提供）

各錶廠的獨家秘方造就不同色澤的金屬進而成為品牌特色，提及德國名錶朗格（A. Lange & Söhne），就會想起大名鼎鼎的專利HONEYGOLD®蜂蜜金，此材質介於玫瑰金與白金之間的溫暖色澤，是因為含有75%純金與銅、鋅的18K化合物，較其他合金更為堅固耐用，多運用在品牌特殊紀念錶款，今年品牌慶祝DATOGRAPH 25周年的限量50只DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON HONEYGOLD “Lumen”腕錶，即以蜂蜜金打造而成。
 

►IWC全夜光錶放藍光逾24小時　賽車手路易斯漢米爾頓搶先戴

► Lisa穿薄紗裝擺撩人姿態　秀愛錶兼放電

 

關鍵字：

Rolex, 勞力士, 朗格, A. Lange & Söhne, 永恒玫瑰金, 蜂蜜金

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

迪麗熱巴「高級性感」迷死人　微露事業線襯優雅珍珠

迪麗熱巴「高級性感」迷死人　微露事業線襯優雅珍珠

亮珠寶／李英愛透視裝美腿若隱若現　嫵媚造型賞LV規模最大展

亮珠寶／李英愛透視裝美腿若隱若現　嫵媚造型賞LV規模最大展

Swatch奧運錶繽紛出擊　運動賽事Logo裝飾錶環

Swatch奧運錶繽紛出擊　運動賽事Logo裝飾錶環

楊祐寧捉弄老婆維持婚姻熱度　嬌妻發願努力賺錢買Tiffany送他 超模卡拉霸氣首飾戴好戴滿竟沒負擔　APM Monaco輕盈設計好時髦 超模卡拉霸氣首飾戴好戴滿竟沒負擔　APM Monaco輕盈設計好時髦 汶萊王子妃拎愛馬仕柏金包「天花板」旅行　豪門千金示範靜奢風 Lisa穿薄紗裝擺撩人姿態　秀愛錶兼放電 Jennie狂愛可頌包大小尺寸全包　與Jisoo撞了同款 G-SHOCK日本漫畫魂上身　對話泡泡變小指針

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面