宋慧喬性感事業線不藏了　火紅禮服襯白皙肌膚如女神降臨

▲宋慧喬參加CHAUMET於威尼斯舉辦的晚宴，穿上火紅禮服驚豔全場。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬以法國珠寶CHAUMET亞洲區大使身分，飛往義大利水都威尼斯參加年度高級珠寶發表會，品牌之友、「臉蛋天才」車銀優也受邀參加，兩大韓星再度同框，高顏值被譽為真正的「貴族姊弟」，兩人於日間與晚宴連換兩套造型，宋慧喬一襲火紅色晚裝襯得肌膚更加白皙，還大露事業線，驚豔全場。





▲宋慧喬難得露事業線襯托CHAUMET V字線條項鍊。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬與車銀優於日間展現好默契，都穿米白色系俐落套裝現身CHAUMET珠寶展賞新作，而到了隆重的晚宴時刻，宋慧喬一展女神氣勢，身穿紅色飄逸晚禮服登場，性感的深V領口讓她盡情展現CHAUMET V字線條的華麗項鍊，並配上修長的鑽石耳環，成功吸睛。





▲宋慧喬開心乘船遊威尼斯。（圖／翻攝kyo1122 IG）





▲車銀優也現身威尼斯欣賞CHAUMET最新高級珠寶系列。（圖／翻攝eunwo.o_c IG）

近期各大珠寶品牌紛紛在歐洲發表年度高級珠寶，歡慶150周年的伯爵（PIAGET）選在巴黎舉辦發表會，全球形象大使南韓男星李俊昊與泰國男星陳立波Apo均共襄盛舉，Apo更頻頻在個人IG分享街邊喝咖啡、參加活動等不同珠寶與名錶的穿搭照，散發貴氣紳士魅力。





▲泰星陳立波Apo現身巴黎參加伯爵150周年活動。（圖／翻攝apo555 IG）