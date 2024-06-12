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瑞寶重返台灣曝光限量錶　機刻雕花加大明火琺瑯美翻

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▲▼ 瑞寶,艾美 。（圖／公關照）

▲瑞寶德爾菲天行者 Delphis Horizon腕錶限量50只，785,000元。（圖／瑞寶錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

創立於1983年的瑞士腕錶品牌瑞寶錶（Chronoswiss）的古典設計曾風靡一時，去年在品牌歡慶40周年之際重返台灣市場，帶來「現代機械」為核心理念的新氣象，今年話題錶款全球限量50只的Delphis Horizon德爾菲天行者腕錶，今正式在台曝光，視覺焦點落在面盤上半部優雅的半月形圖案，經手工機刻雕花再覆上七層大明火琺瑯，呈現深邃的藍色面盤，與6時位置的小秒盤相呼應，迷人極了。

▲▼ 瑞寶,艾美 。（圖／公關照）

▲瑞寶德爾菲天行者 Delphis Horizon腕錶，搭載自製自動上鍊機芯C.6004。

瑞寶 Chronoswiss以5級鈦打造德爾菲天行者 Delphis Horizon，但面盤為18K白金材質，結合手工機刻雕花與大明火琺瑯工藝，巧妙展現神秘的無垠天際，小秒盤宛如航行於浩瀚天際的UFO飛行體；此限量錶搭載品牌自製自動上鍊機芯C.6004 ，具55小時動力儲存。

▲▼ 瑞寶,艾美 。（圖／公關照）

▲艾美與日內瓦製錶品牌Label Noir再次攜手推出MASTERPIECE系列鏤空腕錶，限量288只，292,000元。（圖／艾美提供）

另一瑞士腕錶品牌艾美錶（Maurice Lacroix）則與日內瓦製錶品牌Label Noir 再次攜手，推出黑色與碳灰啞光噴砂處理的MASTERPIECE系列Label Noir鏤空腕錶，不僅外型酷味十足，錶主可於12時位置旁欣賞旋入式平衡擺輪的來回擺動、游絲、擒縱叉與擒縱輪的嚙合等機械運作，戴個性錶款兼具賞玩樂趣。
 

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關鍵字：

Chronoswiss, 瑞寶錶, 艾美, Maurice Lacroix

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