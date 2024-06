宋慧喬遊威尼斯大口吃冰　勞力士伴遊露明星味

▲宋慧喬大口品嘗義式冰淇淋。(圖/翻攝kyo1122 IG)

記者陳雅韻/台北報導

南韓女星宋慧喬與大陸女星高圓圓受法國珠寶品牌CHAUMET之邀,到義大利水都威尼斯參加頂級珠寶展,兩人趁空檔遊威尼斯,也讓粉絲欣賞女星們出遊的時尚穿搭。宋慧喬穿著從南韓仁川機場出發時所穿的白色條紋襯衫,不過從牛仔長褲換成迷你熱褲,開啟度假模式大口吃義式冰淇淋。





▲宋慧喬出遊標準配備是勞力士錶疊搭CHAUMET Bee My Love手環,背FENDI條紋大包。(圖/翻攝kyo1122 IG)



宋慧喬在輕鬆裝扮之餘,不忘點綴珠寶、名錶增添亮點,她的「標準配備」是兩個CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金手環疊搭勞力士(Rolex)Oyster Perpetual Lady-Datejust雙色腕錶,並戴上Bee My Love項鍊、耳環與戒指,舉手投足之間閃閃發亮;包款則選擇FENDI定價63,200元的大型款式ROLL Pequin條紋搭配米色FF布料的雙面手提袋,大容量且輕盈,成為她此次威尼斯行的必備行頭。





▲宋慧喬穿白襯衫配短褲輕鬆遊威尼斯。(圖/翻攝kyo1122 IG)

擔任大陸品牌Edition品牌大使的高圓圓,穿梭在威尼斯巷弄間所穿的酒紅色套裝,即出自Edition 2024秋季系列,再搭上草編包款,一派輕鬆愜意,她還到面具店試戴各試面具,體驗威尼斯的傳統文化。





▲高圓圓開心在威尼斯巷弄間穿梭。(圖/翻攝高圓圓微博)





▲高圓圓試戴威尼斯著名的面具。(圖/翻攝高圓圓微博)