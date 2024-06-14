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宋慧喬遊威尼斯大口吃冰　勞力士伴遊露明星味

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▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬大口品嘗義式冰淇淋。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬與大陸女星高圓圓受法國珠寶品牌CHAUMET之邀，到義大利水都威尼斯參加頂級珠寶展，兩人趁空檔遊威尼斯，也讓粉絲欣賞女星們出遊的時尚穿搭。宋慧喬穿著從南韓仁川機場出發時所穿的白色條紋襯衫，不過從牛仔長褲換成迷你熱褲，開啟度假模式大口吃義式冰淇淋。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬出遊標準配備是勞力士錶疊搭CHAUMET Bee My Love手環，背FENDI條紋大包。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬在輕鬆裝扮之餘，不忘點綴珠寶、名錶增添亮點，她的「標準配備」是兩個CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金手環疊搭勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Lady-Datejust雙色腕錶，並戴上Bee My Love項鍊、耳環與戒指，舉手投足之間閃閃發亮；包款則選擇FENDI定價63,200元的大型款式ROLL Pequin條紋搭配米色FF布料的雙面手提袋，大容量且輕盈，成為她此次威尼斯行的必備行頭。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬穿白襯衫配短褲輕鬆遊威尼斯。（圖／翻攝kyo1122 IG）

擔任大陸品牌Edition品牌大使的高圓圓，穿梭在威尼斯巷弄間所穿的酒紅色套裝，即出自Edition 2024秋季系列，再搭上草編包款，一派輕鬆愜意，她還到面具店試戴各試面具，體驗威尼斯的傳統文化。

▲▼ 高圓圓 。（圖／翻攝微博）

▲高圓圓開心在威尼斯巷弄間穿梭。（圖／翻攝高圓圓微博）

▲▼ 高圓圓 。（圖／翻攝微博）

▲高圓圓試戴威尼斯著名的面具。（圖／翻攝高圓圓微博）

►宋慧喬白襯衫登機裝有亮點　珠寶、雙面名牌包加持顯露貴氣

►高圓圓美人魚曲線迷死人　威尼斯秀珠寶氣質大勝

關鍵字：

宋慧喬, 高圓圓, CHAUMET, Rolex, 勞力士, FENDI

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