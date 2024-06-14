風Luxury／百年靈潛水錶亮色出擊　TAG Heuer變纖薄舒適度倍增

▲百年靈Superocean Automatic 42腕錶（左）150,000元，Superocean Automatic 36超級海洋自動腕錶配玫瑰金上圈192,000元。（圖／百年靈提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

炎熱夏季正式來臨，水上運動良伴潛水錶新款紛紛亮相，百年靈（Breitling）亮色出擊，並提供多種尺寸可供選擇，讓時尚男女都能覓得心儀錶款，既時髦又兼具實用性；TAG Heuer（泰格豪雅）經典潛水錶Aquaracer則全新改款，經過修改的42毫米直徑與厚度縮減至12毫米的錶殼，佩戴舒適性大幅提升。





▲百年靈Superocean Automatic 44超級海洋自動腕錶，土耳其藍款152,000元。

百年靈亮色出擊

從1960和1970年代傳奇SuperOcean Slow Motion超級海洋腕錶獲得啟發，百年靈創作Superocean Automatic 42和36超級海洋自動腕錶彩虹面盤版本，以及44毫米土耳其藍面盤的新錶。前者的Super LumiNova®夜光塗層時標和指針呈現彩虹漸變色調，共有4款42毫米精鋼錶搭配土耳其藍、海藍色、橙色和黃色橡膠錶帶，以及精鋼結合18K紅金的36毫米白色版本。此外，更大尺寸的選擇為44毫米土耳其藍腕錶，與黑色陶瓷錶圈形成鮮明對比。

▲百年靈Superocean Automatic 46 Super Diver超級海洋自動機械46超級潛水員腕錶，橡膠錶帶款171,000元。

百年靈也持續挑戰極限，打造防水達1000米的強悍新作Superocean Automatic 46 Super Diver超級海洋自動機械46超級潛水員腕錶，與其他潛水錶不同之處在於配備雙向旋轉錶圈和專利安全鎖，確保潛水員安全，並配有抗磁的軟鐵內殼，共有綠色與黑色迷彩面盤兩種款式，各有橡膠錶帶或鈦金屬錶鍊樣式。





▲TAG Heuer Aquaracer Professional 300日期腕錶黑面精鋼款，124,500元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

TAG Heuer經典翻新

TAG Heuer經典潛水錶迎來新貌，推出錶殼尺寸從43毫米縮小至42毫米的Aquaracer Professional 300日期腕錶，厚度縮減0.5毫米至12 毫米，戴起來更符合人體工學，同時增強了易讀性，波浪紋飾面盤上的分鐘刻度圈和盾形時針更顯眼；品牌同時發表加入第二時區顯示功能的TAG Heuer Aquaracer Professional 300 GMT腕錶，雙色錶圈鐫刻24小時GMT刻度，讓佩戴者一眼就能辨別日與夜。





▲TAG Heuer Aquaracer Professional 300 GMT 腕錶藍面精鋼款，138,000元。

TAG Heuer Aquaracer Professional 300日期腕錶共有藍、綠或黑面盤可供選擇，GMT功能腕錶則有藍與綠色兩款，分別採用COSC瑞士天文台認證的自製TH31-00機芯與TH31-03機芯，具80小時動力儲存與5年延長保固。

