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AP翻玩材質、不對稱造型　沙金錶正夯

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▲▼AP,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak 皇家橡樹系列自動上鍊飛行陀飛輪沙金腕錶41毫米。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet，簡稱AP）年度創作主題「Shaping Materials玩轉材質」，大玩嶄新材質、創新造型，於今日在台曝光的新錶完美體現，話題之作為Royal Oak皇家橡樹系列41毫米自動上鍊飛行陀飛輪沙金腕錶，以全新色調的貴金屬「沙金」（Sand Gold）打造，呈現如陽光映照的沙漠色調配方為金、銅與鈀，得以展現介於白金與玫瑰金之間的色澤，而精心打磨與拋光倒角處理的鏤空飛行陀飛輪機芯，則展現品牌精湛的手工傳統。

▲▼AP,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪「Tamara Ralph」限量腕錶38.5毫米，限量102只。

AP再度與高級訂製服設計師Tamara Ralph合作，推出限量102只的Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪「Tamara Ralph」限量腕錶，焦點落在鑲嵌美鑽的飛行陀飛輪，向外延伸出5個層次，分別呈現棕色、古銅色、金色等漸變色調；Royal Oak皇家橡樹系列34毫米自動上鍊霜金錶也翻玩面盤，運用電鑄工藝以「水晶砂」裝飾，呈現立體浮雕效果。

▲▼AP,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊霜金腕錶18K黃金34毫米款，2,005,000元。

新穎造型則以 [RE]Master02系列自動上鍊腕錶為代表，AP取材自1960年代粗獷主義風格錶款5159BA，重現不對稱錶殼風采，當年錶徑尺寸為27.5毫米，新版本則增大至41毫米，搭配緞面髮絲紋裝飾的「雲夜藍50」面盤，流露藝術氣息，為達完美AP下足功夫，因錶款具15.8度的傾斜角，光做到防水性能就花費不少心力研究。

▲▼AP,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲AP限量發行250只的[RE]Master02 系列自動上鍊錶41毫米款，1,524,000元。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）熱賣的運動錶Overseas系列今年壯大陣容，首次引入深綠色調錶盤設計，推出4款粉紅金材質搭配綠色面盤的計時腕錶、兩地時間腕錶、41毫米款和35毫米款日曆腕錶，每款腕錶均配備粉紅金鍊帶、綠色小牛皮錶帶和橡膠錶帶等3條可快速替換錶帶，讓一只錶展現三重魅力。

▲▼AP,江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Overseas綠面鑲鑽日曆腕錶（左）與日曆腕錶。（圖／江詩丹頓提供）

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關鍵字：

AP, Audemars Piguet, 愛彼, 江詩丹頓, Vacheron Constantin

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