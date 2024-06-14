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高圓圓美人魚曲線迷死人　威尼斯秀珠寶氣質大勝

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▲▼高圓圓,裴斗娜 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓盛裝出席CHAUMET頂級珠寶晚宴，玲瓏曲線宛若美人魚。（圖／翻攝chaumetofficial IG）

記者陳雅韻／台北報導

44歲大陸女星高圓圓2014年與趙又廷結婚，是演藝圈的模範夫妻，2019年她生了女兒Rhea後，依然維持絕佳狀態，每回公開亮相總閃耀幸福光。近日她受法國珠寶品牌CHAUMET之邀，到義大利威尼斯參加en Scene頂級珠寶展，一襲黑色魚尾晚禮服，盡顯她的玲瓏曲線，宛若美人魚，配上華麗鑽石藍寶石項鍊，優雅大氣。

▲▼高圓圓,裴斗娜 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓於威尼斯留下美麗倩影。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

高圓圓於CHAUMET晚宴選穿領口弧線抓褶設計的黑色魚尾禮服，絕配她所戴的en Scene系列Harmonie可轉換式項鍊，因為項鍊採白鑽與藍鑽相間的多排圓弧線條設計，垂墜8.72克拉梨形主鑽，與她的禮服設計完美呼應，她以水都為背景連拍多張美照，享受「偽單身」的每一刻。

▲▼高圓圓,裴斗娜 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓佩戴CHAUMET en Scene頂級珠寶系列Harmonie可轉換式項鍊，鑲嵌8.72克拉梨形主鑽、明亮式切割鑽石及藍寶石。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

除了CHAUMET選在威尼斯辦展，義大利服裝品牌Max Mara同時間也選在威尼斯的總督宮舉辦2025早春系列大秀，南韓影后裴斗娜現身欣賞新作，身高171公分的她選穿黑色蓬袖迷你裙亮相，大露修長美腿，走在聖馬可廣場上格外吸睛。

▲▼高圓圓,裴斗娜 。（圖／翻攝IG）

▲▼高圓圓,裴斗娜 。（圖／翻攝IG）

▲南韓影后裴斗娜現身威尼斯，參加Max Mara 2025早春大秀。（圖／翻攝doonabae IG）

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關鍵字：

高圓圓, CHAUMET, 裴斗娜, Max Mara

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