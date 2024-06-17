周子瑜萬元貼身背心配牛仔褲青春無敵　4語言謝粉絲生日祝福

▲周子瑜14日度過25歲生日，開直播與粉絲分享喜悅。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓國人氣女團TWICE的台籍成員周子瑜，14日歡慶25歲生日，她特別開直播與粉絲分享喜悅，昨更以中文、韓文、日文與英文等4種語言向ONCE（粉絲名）獻上感激之情，相當寵粉，當天她身穿法國精品品牌Saint Laurent上萬元的白色背心搭牛仔褲，青春無敵，再次贏得網友們盛讚「子瑜最美」。





▲周子瑜身穿Saint Laurent背心搭牛仔褲，青春無敵。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）

周子瑜歡度生日沒有花俏的裝扮，而以最簡單的貼身背心搭牛仔褲，展現清新自然的真實自我，她戴上生日帽並手捧蛋糕盡顯生日的喜悅，而換到滿是花束的場景，她手捧著臉流露陶醉表情，以可愛模樣感謝粉絲的禮物與祝福。





▲周子瑜捧臉露出幸福表情，身後滿是花束。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）

除了送上生日美照，周子瑜也以等4種語言寫下生日心情，向長久以來支持的ONCE道謝，她說：「感謝在世界各地的ONCE還有愛我的人給予我生日祝福。看到在許多地方支持我給我愛，讓我感到滿滿的幸福感，你們總是使我覺得每一次的生日都這麼特別。雖然沒有辦法親自到每個地方看你們為我準備的，但你們真誠的心意我都有接收到了！也因為這樣之後也想繼續成為更好的人傳遞好的能量給你們。你們對我來說總是是很珍貴的存在，你們的心意會好好留在心裡，帶著你們的愛繼續走，像現在一樣，我們都要保持健康開心的感受每一天，祝福你們也心想事成。」





▲周子瑜在IG以四種語言向粉絲表達感謝之意。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）