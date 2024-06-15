凱特王妃罹癌後首現身　舊衣重穿藏不住纖瘦身材惹心疼

▲凱特王妃罹癌進行治療，睽違近半年首度公開亮相，對著鏡頭微笑。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃3月底宣布罹癌震驚各界，昨（14日）發聲明透露治療狀況不錯但仍未走出困境，同時預告今（15日）會參加公公英王查理三世壽辰遊行。稍早她與3個孩子乘著馬車現身，是她自去年底聖誕節後近半年首度公開亮相，她對著鏡頭綻放笑顏，氣色顯得不錯，粉絲們一致認為她的美麗與優雅如昔，但對照她去年曾穿同件白色洋裝，身形顯得更纖瘦，令人心疼。

▲凱特王妃與三個孩子步入白金漢宮，側面看來身形纖瘦。（圖／路透社）

熱愛舊衣重穿的凱特王妃，此次依然維持綠色時尚的做法，為去年曝光過的英國設計師品牌JENNY PACKHAM白色洋裝，換上新腰帶，並在肩膀處加上立體條紋蝴蝶結，立刻為舊衣添新意，她同時搭配英國帽飾大師Philip Treacy的帽子、Cassandra Goad珍珠耳環，以及Jimmy Choo高跟鞋並手拿Mulberry手拿包，漂亮出席英王查理三世壽辰遊行活動。

▲凱特王妃與孩子乘馬車進場。（圖／路透社）

相隔近半年重新回到公眾視線，不代表凱特王妃將全面回歸，她在聲明中表示化療的日子時好時壞，壞日子只能多休息，好日子她感到更強壯，她期待夏季能參加更多公眾活動，但仍要視身體狀況而定，因為尚未完全「走出困境」。