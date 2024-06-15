Seiko GPS太陽能錶再升級　百周年紀念錶雙時區與計時功能報到

▲Seiko 100周年Astron GPS Solar服部金太郎限量錶款SSH156J1， 132,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

SEIKO於2012年發表的Astron系列，以能接收GPS全球定位系統的訊號來校準腕錶的時間、對應每個時區、並以太陽光充電的Astron GPS Solar機芯聞名，今年再進一階，發表首款雙時區技術與計時功能結合的5X83機芯，運用在4款全新Astron GPS太陽能錶款上，當中包括Seiko 100周年Astron GPS Solar服部金太郎限量錶款SSH156J1，紀念品牌成立百周年。





▲Seiko 100周年Astron GPS Solar服部金太郎限量錶的錶背鐫刻精工舍廠徽的圓形菱角「S」商標。

全新開發的5X83機芯，具備雙時區顯示功能，以及嶄新的1/20秒的計時功能，6時位置的小錶盤平時顯示第二時區，當進入計時功能模式時，則會切換為小時與分鐘計時器，而9時方向的小錶盤透過一根指針即可顯示星期、飛航模式開關、充電量、計時模式等多項功能。百周年紀念限量錶設計靈感源自衛星視角觀察地球夜晚的景象，因此以黑色為底，呈現放射狀紋路面盤，細節點綴金色元素，錶背鐫刻服部金太郎於1900年所註冊的精工舍（Seikosha）廠徽的圓形菱角「S」商標。





▲Seiko 100周年Astron GPS Solar服部金太郎限量錶附贈可替換的強化矽膠錶帶和「S」商標的金色徽章。

萬寶龍（Montblanc）今年歡慶Meisterstück大師傑作系列書寫工具問世100周年，各系列商品均推出致敬款式，包括由腕錶演繹書寫傳奇，推出明星傳承系列Nicolas Rieussec計時腕錶大師傑作系列100周年限量款500，黑色面盤飾有夜光圖案展現來自1920年的書寫工具設計藍圖，與品牌密不可分的白朗峰海拔4,810公尺的數字，分別以數字「48」和「10」點綴兩個旋轉的弧面計時盤上方，而錶背顯露的機芯自動盤裝飾仿照書法筆觸的數字「8」，向書寫世界致敬。





▲萬寶龍明星傳承系列Nicolas Rieussec計時腕錶大師傑作100周年限量款500，299,100元。（圖／萬寶龍提供，以下同）





▲萬寶龍明星傳承系列Nicolas Rieussec計時腕錶大師傑作100周年限量款的自動盤上，飾以仿照書法筆觸的精美數字「8」。