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凱特王妃罹癌後報平安　「化療狀況理想但未走出困境」

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▲▼ 凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃昨分享站在大樹下的新照，宣布15日會出席公公查理三世壽辰閱兵儀式。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國凱特王妃14日於官方IG分享2024年拍攝的新照搭配長文，是她自3月22日公開罹癌一事後，首度向外界分享近況，她表示接受化療的情況理想，但未完全「走出困境」，不過她會在今日（15日）現身公公、英王查理三世（King Charles III）的壽辰閱兵儀式，是她自1月16日接受手術後首次出席公眾活動。

42歲的凱特王妃上一次公開亮相，已是去年12月與王室成員一同參加聖誕禮拜，今年1月中傳出她接受腹部手術，當時肯辛頓宮（Kensington Palace）稱她正在康復但未公開病情，直到3月她以錄影方式宣布罹癌，震驚各界。時隔近3個月，她以站在大樹下、眼神望向遠方高處的新照向外界報平安，照片中她身穿義大利西裝品牌BLAZÉ Milano約6萬元的米色條紋西裝外套，搭配白T恤與牛仔褲，以充滿活力的穿搭配上綠意背景，似乎傳遞著生機與希望的意義。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃3月底以錄影方式宣布罹癌，震驚各界。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃在文中表示，經歷過化療的人都知道，情況會時好時壞，在這些壞日子中，她感到虛弱和疲累，因此需要好好休息，但在好日子時，就會感到變得更強壯。她的治療仍持續進行中，當感覺舒服時，她會參與校園生活獲得樂趣，並利用私人時間獲得正能量，也在家中開始處理些許工作，期待夏季能參加一些公開活動，但同時也說明自己尚未完全走出困境。她第一場回歸公眾視線的活動，是今出席查理三世壽辰閱兵儀式，預料將成為全場活動焦點。
 

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凱特王妃

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