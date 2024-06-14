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Lisa迷你裙勉強遮臀　踩「紅底長靴」辣翻

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▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa開抖音宣傳，創下最快擁有百萬粉絲紀錄。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Lisa於6日無預警開設Tiktok抖音帳號，此舉似乎在為她即將發行的個人單曲做暖身，短短2小時18分吸引百萬粉絲追蹤，打破最快擁有百萬粉絲的紀錄，再度顯現她的高人氣。昨她再上傳第二支影片秀穿搭，她穿搭短到不能再短的迷你裙搭長筒靴，火辣裝扮再度成為話題。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa以短版白T恤配Kith迷你裙、Christian Louboutin長靴，相當俏麗。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa在海邊拍攝的短片，不是度假風穿搭，而是時髦辣妹裝扮，她身穿貼身短版上衣露纖腰，搭配剛接下代言的美國潮牌Kith迷你裙，大秀傲人長腿，她所穿的黑色長靴則為法國精品鞋履「紅底鞋」Christian Louboutin的作品，她腳一勾立刻露出招牌紅底設計。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa在腰際繫上LV絲巾，並戴著寶格麗聯名錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

辣妹裝扮也要善用配件，Lisa於腰際繫上LV（Louis Vuitton，路易威登）絲巾，手腕上則戴著她與寶格麗（BVLGARI）聯名錶款，並拎著鑲嵌水晶的義大利品牌Diesel小包，為整體造型增添Bling Bling元素。

►Lisa穿11萬鉚釘褲坐著看海　網友喊「看了屁股都痛了」

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關鍵字：

Lisa, BLACKPINK, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 寶格麗, BVLGARI

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