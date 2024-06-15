范冰冰蕾絲裝美翻　盛裝遊馬來西亞大啖美食

▲范冰冰受馬來西亞馬六甲州政府邀請，當觀光大使。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星范冰冰自2018年捲入逃稅風波後遭大陸封殺，但她仍積極尋求突破，將事業觸角移向海外，繼4月應泰國旅遊局邀請出席潑水節活動，以精緻華美的泰國風情造型參加遊行引起轟動後，近日她又受馬來西亞馬六甲州政府委託，由她出任旅遊親善大使，她親自走一遭馬六甲，入境隨俗換上當地設計師製作的傳統服裝，所到之處都受到熱烈歡迎。





▲范冰冰身穿馬來西亞設計師品牌KHOON HOOI打造的傳統服飾。（圖／翻攝bingbing_fan IG）





▲范冰冰對於馬來西亞美食讚不絕口。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

范冰冰向來勇於挑戰各式風格服裝，配上精緻妝容屢屢引起話題，此次造訪馬六甲，當然選穿馬來西亞時尚品牌的作品，且是標誌性的傳統服飾卡峇雅（Kebaya），一套為細緻的白色花卉蕾絲上衣搭冰藍色緞面裙，出自馬來西亞設計師品牌KHOON HOOI的設計；另一套點綴繽紛花卉的粉色上衣搭繁花盛開圖案藍裙的套裝則是Kenny Loh Couture之作，她均在髮際別上大紅花，並戴上葫蘆造型耳環，以華麗造型亮相。





▲范冰冰另一套粉上衣配藍裙的娘惹裝出自馬來西亞品牌Kenny Loh Couture。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

盛裝的范冰冰除了拜訪馬六甲當地政府長官，也到景點遊覽探索歷史文，並品嘗美食，所到之處都擠滿圍觀民眾，她也報以熱烈回應送飛吻。此行她對馬來西亞的食物特別驚艷，在IG發5個豎起大拇指比讚的圖案稱讚料理太美味了。

