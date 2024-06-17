fb ig video ETtoday search mobile

凱特王妃拍老公甜擁3子女慶父親節　網喊「畫面太美」

>

▲▼ 王儲威廉 。（圖／翻攝IG）

▲凱特王妃拍下老公威廉抱著3個孩子的背影照。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國、美國、日本等國家將六月第三個星期天定為父親節，因此昨英國王室王儲威廉與凱特王妃的官方IG帳號，分享上個月全家一起到諾福克海邊旅行時，由凱特王妃掌鏡拍下威廉擁著3個孩子的溫馨背影照，並以孩子的口吻寫下「爸爸，我們愛你」祝福威廉父親節快樂，網友們紛紛盛讚「好美的畫面」。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（後排右）宣布罹癌後首曝光，參加英王查理三世壽辰遊行。（圖／路透社）

今年對於威廉一家而言著實艱難，因凱特王妃被診斷出罹癌，必須進行預防性化療，因此暫時放下資深王室成員的公務，專心休養，上周她睽違近半年公開現身，參加公公英王查理三世壽辰遊行，雖然看起來氣色不錯，但明顯身形消瘦，令人心疼；全場另一焦點是王室小淘氣路易王子，他隨著音樂自在擺動，累的時候張大嘴打呵欠、揉眼睛，宛如小淑女的姐姐夏綠蒂公主還不時提醒他姿勢端正，互動逗趣。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

▲路易王子（中）掩不住疲憊揉眼睛。（圖／路透社）

凱特王妃在聲明中透露化療的日子時好時壞，但他仍盡力陪伴3個孩子，上個月一家五口到諾福克海邊旅行，熱愛攝影的她以鏡頭捕捉老公威廉擁著孩子的背影照，作為父親節的配圖再適合不過。
 

►凱特王妃罹癌後首現身　舊衣重穿藏不住纖瘦身材惹心疼

►凱特王妃罹癌後報平安　「化療狀況理想但未走出困境」

關鍵字：

凱特王妃, 夏綠蒂公主, 路易王子, 喬治王子, 王儲威廉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

周子瑜萬元貼身背心配牛仔褲青春無敵　4語言謝粉絲生日祝福

周子瑜萬元貼身背心配牛仔褲青春無敵　4語言謝粉絲生日祝福

凱特王妃罹癌後首現身　舊衣重穿藏不住纖瘦身材惹心疼

凱特王妃罹癌後首現身　舊衣重穿藏不住纖瘦身材惹心疼

凱特王妃罹癌後報平安　「化療狀況理想但未走出困境」

凱特王妃罹癌後報平安　「化療狀況理想但未走出困境」

范冰冰蕾絲裝美翻　盛裝遊馬來西亞大啖美食 凱特王妃罹癌後報平安　「化療狀況理想但未走出困境」 Seiko GPS太陽能錶再升級　百周年紀念錶雙時區與計時功能報到 Lisa迷你裙勉強遮臀　踩「紅底長靴」辣翻 宋慧喬遊威尼斯大口吃冰　勞力士伴遊露明星味 羅志祥相中愛馬仕郵差包「不用手拿」　被粉絲笑懶 宋慧喬性感事業線不藏了　火紅禮服襯白皙肌膚如女神降臨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面