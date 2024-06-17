凱特王妃拍老公甜擁3子女慶父親節　網喊「畫面太美」

▲凱特王妃拍下老公威廉抱著3個孩子的背影照。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國、美國、日本等國家將六月第三個星期天定為父親節，因此昨英國王室王儲威廉與凱特王妃的官方IG帳號，分享上個月全家一起到諾福克海邊旅行時，由凱特王妃掌鏡拍下威廉擁著3個孩子的溫馨背影照，並以孩子的口吻寫下「爸爸，我們愛你」祝福威廉父親節快樂，網友們紛紛盛讚「好美的畫面」。





▲凱特王妃（後排右）宣布罹癌後首曝光，參加英王查理三世壽辰遊行。（圖／路透社）

今年對於威廉一家而言著實艱難，因凱特王妃被診斷出罹癌，必須進行預防性化療，因此暫時放下資深王室成員的公務，專心休養，上周她睽違近半年公開現身，參加公公英王查理三世壽辰遊行，雖然看起來氣色不錯，但明顯身形消瘦，令人心疼；全場另一焦點是王室小淘氣路易王子，他隨著音樂自在擺動，累的時候張大嘴打呵欠、揉眼睛，宛如小淑女的姐姐夏綠蒂公主還不時提醒他姿勢端正，互動逗趣。





▲路易王子（中）掩不住疲憊揉眼睛。（圖／路透社）

凱特王妃在聲明中透露化療的日子時好時壞，但他仍盡力陪伴3個孩子，上個月一家五口到諾福克海邊旅行，熱愛攝影的她以鏡頭捕捉老公威廉擁著孩子的背影照，作為父親節的配圖再適合不過。

