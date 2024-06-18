皮膚科醫師教「改善毛孔堵塞」4關鍵！有效消除粉刺、縮小毛孔

▲皮膚科醫師教做好4件事，有效改善毛孔堵塞、去除粉刺。（圖／翻攝IG@goodal_official、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝IG@aoihamada、@ahc.official

你是否也是每次看到黑頭、粉刺就覺得很煩躁，很想用手去擠？認真清潔保養，但毛孔依舊大？一到夏天，有粉刺、毛孔問題的人又變多了，皮膚科醫師劉靜就表示，想要有效去除黑頭、白頭粉刺和縮小毛孔，關鍵在於解決「毛孔堵塞」，在保養程序上做好4件事，堅持正確保養，就能幫你去除惱人粉刺，讓毛孔變得乾淨又緊縮，遠離「草莓鼻」困擾。

劉醫師指出，黑頭、白頭粉刺也是痘痘的一種，都是毛孔堵塞造成的。俗稱的黑頭是開放型粉刺，是因毛孔被皮脂和死皮堵塞導致的，之所以是黑色，是因為油脂氧化變黑，而不是大家以為的污垢；而白頭則是閉合型粉刺，相對的是毛孔閉合，困住了油脂和死皮細胞，進而產生了白色的皮膚凸起。

黑頭和白頭粉刺都是毛孔堵塞導致的，而導致毛孔堵塞的因素有很多，包括油脂分泌過多、荷爾蒙變化、使用錯誤或不適合的保養品和化妝品，另外，死皮細胞堆積和油脂混合，也會造成毛孔堵塞。

毛孔堵塞會使毛孔「看起來」變大，這也是為什麼大家都很想要縮小毛孔。但實際上，毛孔的真正大小無法改變，但可以改變的是，通過護膚和專業治療，讓毛孔看起來小一點，這也是減少黑頭和白頭的最佳方式之一。

想改善毛孔堵塞，劉醫師建議，在保養程序上做好以下4件事。

＃溫和輕柔清潔



每天溫和清潔，可加入有去角質作用的清潔劑，但記住，過度清潔或用力過猛可能會加重痘痘，所以洗臉的手法一定要輕柔。

＃不要使用鼻貼



與溫和清潔有同樣道理，不要使用鼻貼、粉刺貼，這類產品更多的是把鼻頭的毛髮拔下來，而不是去除死皮細胞和皮脂。

＃加入有效成分的保養品



保養品建議選擇有加入針對毛孔、加速皮膚細胞更新和能夠控制油脂的成分，最有效的成分包括adapalene、水楊酸、果酸和菸鹼醯胺，可以選擇含有其中一種成分的產品，堅持定期使用。進階一點，可以選擇含有多種上述有效成分的精華或乳霜產品，效果會更好。

＃做好防曬



在護理黑頭和白頭粉刺時，防曬是最重要的！紫外線和污染會導致皮脂氧化，使膠原蛋白流失，讓毛孔的狀況更差。

如果堅持做了正確保養步驟，黑頭白頭粉刺仍然沒有改善，可以考慮專業醫療項目，找到最適合自己肌膚的方法。專業醫療項目像是化學換膚（也就是俗稱的刷酸）、微針、微晶磨皮等，都會對毛孔有幫助。劉醫師最後也強調，對抗黑頭、白頭需要耐心，堅持正確的護膚，至少3～6個月才能看到效果。