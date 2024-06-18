天氣好熱！盤點喝水的「5個好處」　穩定情緒也有感

▲夏季補充水分很重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

端午節過後，氣溫逐步升高，營養師呼籲此時更應該補足水分，幫助身體健康運作，盤點多喝水的5個好處，你知道幾個呢？

#維持體內平衡

水分是身體所有細胞、組織和器官正常運作的基本需求。人體大約60%是由水組成，水分參與了多種生理過程，包括體溫調節、代謝反應和運送營養物質。當身體水分充足時，細胞能夠有效地進行化學反應，電解質平衡得以維持，從而支持各種生命活動。飲用充足的水能夠幫助身體適應不同的環境溫度，通過出汗調節體溫，避免過熱或低溫對身體的傷害。

#促進消化

水在消化系統中扮演了潤滑劑的角色，有助於食物的分解和吸收。足夠的水分可以使胃液分泌正常，幫助胃部消化食物，促進小腸對營養物質的吸收。水分不足會導致消化液分泌減少，進而引起便秘等消化不良的問題。飲用足夠的水可以保持腸道順暢，預防便秘，並促進食物殘渣的排出，有助於維持消化系統的健康運作。

#排毒

水是體內排毒過程的重要媒介。通過尿液、汗液和排便，水分幫助身體排出代謝產物和有害物質。腎臟是體內主要的排毒器官，通過過濾血液中的廢物並將其轉化為尿液排出體外。充足的水分攝入有助於保持腎臟功能正常，促進尿液生成，防止腎結石的形成。適當的水分攝取還能幫助肝臟進行解毒，增強免疫系統的功能。

#使肌膚光滑

皮膚是人體最大的器官，水分對於保持皮膚的水潤和彈性至關重要。充足的水分能夠維持皮膚的屏障功能，防止外界有害物質侵入，減少乾燥和脫屑的情況。水分充足的皮膚看起來更加光滑和有彈性，有助於減少皺紋和細紋的出現。內部水分供應良好還能促進皮膚細胞的新陳代謝和修復，保持皮膚的健康和年輕狀態。

#提高能量和腦功能

水分對於維持身體能量水平和腦功能正常至關重要。脫水會影響血液循環，減少氧氣和營養物質運送到細胞的效率，導致疲勞和能量下降。充足的水分能夠提高血液流動性，促進新陳代謝，增強體力和耐力。對於大腦而言，水分不足會導致注意力不集中、記憶力下降和反應遲鈍。飲用足夠的水可以保持大腦清醒，提高認知能力和工作效率，並有助於情緒穩定。