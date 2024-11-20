從今晚開始做起！盤點早睡的「5個好處」　對控制體重有幫助

▲早睡早起對健康大有助益。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

擁有充足睡眠對現代人近乎奢求，但是早睡的確有助於維持身體健康，同時提升生活品質，盤點早睡5大好處，不妨就從今晚開始做起吧！

#促進身體修復與健康

睡眠是身體修復的關鍵時刻，尤其在晚上10點至凌晨2點，這段時間是人體進行細胞修復和排毒的高峰期。早睡能確保身體有足夠的時間進行新陳代謝，幫助修復受損組織、增強免疫力，讓人看起來更加年輕有活力。

#提升腦部功能與記憶力

早睡可以讓大腦獲得充分的休息，有助於增強記憶力和專注力。睡眠期間，大腦會整理一天的資訊，將短期記憶轉化為長期記憶。充足的睡眠還能促進創造力和問題解決能力，使人白天思維更清晰，效率更高。

#穩定情緒與減少壓力

早睡能讓大腦的情緒調節區域充分恢復，減少焦慮和易怒情緒。長期睡眠不足會導致壓力激素升高，增加精神壓力。而早睡有助於穩定內分泌系統，保持心情愉悅和冷靜，改善人際關係和生活質量。

#促進心血管健康

規律的早睡有助於降低心臟病、高血壓和中風的風險。睡眠時，心跳和血壓會自然下降，讓心臟得到充分休息。如果長期熬夜，心血管系統的負擔會增加，導致健康風險上升。早睡能維持心血管的穩定運作。

#幫助體重管理

早睡早起能調節飢餓荷爾蒙的分泌，減少深夜暴飲暴食的衝動。睡眠不足會干擾新陳代謝，增加體重增加的風險。早睡還能提升胰島素敏感性，促進身體有效利用能量，對控制體重有顯著幫助。