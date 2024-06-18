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水腫反而更要喝水！「改善水腫」6秘訣　多吃1種食物很有效

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▲▼ 改善水腫6大秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

▲吃對食物有助改善水腫狀況。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

不少人都深受水腫的困擾，明明也不胖，但一水腫整個人看起來瞬間胖了好幾斤，而容易水腫除了跟個人體質有關，不良的飲食、生活習慣也都可能是讓你水腫的元兇。想要消水腫、預防水腫，快把以下6個改善水腫的秘訣記好，幫助身體維持良好的水分平衡，甩開水腫虛胖。

＃控制鹽分攝取

鹽分是導致身體水分滯留的主要因素之一，過多攝取鹽分會使得身體難以排出多餘的液體，從而加重水腫情況。因此，應盡量避免食用高鹽或調味過重的食物，尤其是加工食品、罐頭食品和快餐類等高鈉食物。

▲▼ 改善水腫6大秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃適當運動

適當的運動也是改善水腫的重要方式。運動有助於促進血液循環、加速體內水分的代謝，可選擇輕鬆的運動方式，如快步走、瑜珈、騎自行車或游泳，也都能幫助減輕水腫情況。

＃避免久坐不動

長時間久坐不動或長時間維持相同姿勢，容易使局部靜脈回流減慢，導致血液循環不良，加重水腫情況。建議每隔一段時間就站起來活動一下，促進血液循環，有助於預防和改善水腫。

▲▼ 改善水腫6大秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃適量飲水

雖然有時水腫讓人覺得應該減少飲水，但實際上，適量的水分攝取有助於促進身體的新陳代謝，幫助排出多餘的水分和身體毒素廢物。營養師高敏敏建議，水腫反而更需要喝水，只要不是因疾病造成的水腫，多喝水反而可稀釋身體中鈉的濃度、促進鈉排出，每天飲水量因人而異，但一般建議每天至少8杯水。

▲▼ 改善水腫6大秘訣 。（圖／示意圖／達志影像）

＃補充含鉀食物

日常飲食建議多選擇新鮮食材，如蔬菜、水果、全穀類等，特別是富含鉀的食物，像是香蕉、菠菜、奇異果、小番茄等，有助於調節體內的水分平衡，促進鈉離子的代謝及排出，減少水腫情況。

＃調整生活習慣

正確的生活習慣對於改善水腫也很重要。保持足夠的睡眠時間，有助於身體的代謝和排毒功能，進而減少水腫問題。平時也可多抬腳、按摩，可以促進淋巴系統的排毒，減少水腫，並減少像是翹腳等不良姿勢。 

關鍵字：

水腫, 浮腫, 改善, 消水腫, 預防, 方法, 關鍵, 食物, 飲食, 生活習慣

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