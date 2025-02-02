巴黎高訂周／潤娥復古捲髮造型曝光！Valentino大展「頭暈目眩」極繁美學

記者鮑璿安 ／台北報導

此次巴黎高訂周的看點之一，莫過於Valentino新任創意總監Alessandro Michele的首次高訂之作，系列名為「Vertigineux頭暈目眩」，讓人不禁好奇這位極具才華的設計師究竟想要玩出什麼話題。而品牌代言人韓星潤娥也驚喜現身，頂著蓬鬆的捲髮造型，換上俏麗波點蓬裙與亮片外套，詮釋出滿滿的華麗童趣感。





▲品牌代言人韓星潤娥也驚喜現身，頂著蓬鬆的捲髮造型 。（圖／品牌提供）

Michele本季引用義大利著名作家翁貝托艾柯《無限的列表》中的話語，「作為人類，我們如何應對無限？我們如何理解那些難以捉摸的事物？列表、目錄、博物館收藏、百科全書和字典均為可選之道。它並不破壞文化，而是創造文化。」Michele將48套禮服比作48套列表，試圖找到當中的秩序，看似互不關聯的禮服都存在著相同點，第一套造型靈感來自Valentino 1992春夏作品，是對過往經典的致敬，同時也是嶄新的開端，深刻挖掘出品牌復古極繁美學基調，與標誌性的創作手法進行融合，將這身方塊圖騰禮服穿插白、藍、紅、綠色調，以A字裙身廓形與豐盈的蕾絲塑造出鮮明態度，令人跌入Michele所施展的魔法中。

本季運用繁複的印花、蕾絲邊、整齊排列的裙襬，這些令人熟悉不過的元素，構建出Michele時代下的極繁宇宙，細節之中不忘高調炫技，高訂禮服的配件單品也是令人稱奇之處，頭巾帽延續花瓣蕾絲拼接而成，並點綴上流蘇般的光澤水鑽，或是採用巨大的羽毛樹立在帽子上，流露出戲劇性的怪誕風格，數不盡的驚喜之作一一改寫高訂禮服的審美視角。

同時，在巴黎男裝周首日登場的LOUIS VUITTON（路易威登）2025 秋冬男裝系列，由男裝創意總監Pharrell Williams與設計師好友Nigo聯手執掌設計，不僅象徵兩人友誼的輝煌時刻，也成就品牌奢華工藝和日式傳統美學交融，打造數不盡的爆款之作。大秀選址於巴黎地標羅浮宮發表，由再生木材製成的檔案展示櫃球體，與明亮的走道呼應，環繞在羅浮宮Cour Carrée的圓形舞台周圍，由路易威登、Pharrell Williams和Nigo的收藏品，以及私人收藏家的借展品策展而成，在同一時空下形成過去與未來的對話交流。

▲LOUIS VUITTON（路易威登）2025 秋冬男裝系列，由男裝創意總監Pharrell Williams（右）與設計師好友Nigo聯手執掌設計 。（圖／品牌提供）

Nigo與Pharrell對街頭服飾的完美掌控深深感染時下流行，本季看點之一便是日本傳統圖騰的變奏，標誌性的棋盤格元素受到茶道紡織圖案影響，以牛仔布、針織品和皮革中的棋盤狀形式出現。在日本稱「絣織」（kasuri）的技法也融入剪裁提花和絲毛外套，採用編織以及染製的手法打造出深淺不一的紋理效果，為LV的正裝增色。工裝單品在2025秋冬系列中佔有非常大比重，飛行夾克重塑出潮流設計語彙，一朵鮮明的黃花點綴在上，頗有Nigo主理品牌Human Made的鮮活風格。而格紋的各種潮流演變穿插，如馬賽克拼貼式、漸層異材質創作出新穎街頭時髦感，品牌Logo以印花呈現在夾克上的提花或襯衫上。