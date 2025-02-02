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最近開始愛吃麵食？女生變胖的「5個徵兆」　早知道早防範

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▲▼女生變胖的「5個徵兆」　早知道早防範 。（圖／Unsplash）

▲麵食屬於精緻澱粉，發胖機率大增。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

少吃也多動了，肚子還有大腿的贅肉還是不動如山？甚至體重還是慢慢往上升，《小紅書》分享一則女生開始發胖的徵兆，不少人都看了頻頻點頭，你中了幾個呢？

#睡眠品質不好

晚上該睡的時候不睡，早上該起床時起不來，現代人的通病就是睡眠質量不好，而睡不好也是發胖的原因之一，若你發現已經好一陣子睡眠品質低落，檢視一下最近是不是開始變胖了。

▲▼網盤點女生變胖的「5個徵兆」。（圖／Unsplash）

#每天都好累

因為睡不好，惡性循環覺得每天都很累，加上高壓的工作讓自己身心俱疲，事情總是拖到最後一刻才完成，要知道以上這些都可能導致身體變化，壓力一來，不自覺讓你的食慾更旺盛，每天這樣暴風式飲食，不胖也難。

#最近愛上吃麵食

吃過多精緻澱粉的確會變胖，若發現自己越來越渴望吃麵食，而且吃飽沒多久就覺得餓，代表你的血糖波動大，這樣的確會提高變胖的可能性。

▲▼網盤點女生變胖的「5個徵兆」。（圖／Unsplash）

#嘴巴停不下來

因為晚睡，所以總是想吃點什麼東西，不管餓不餓都很依賴食物，如果沒有吃到東西，就覺得空虛落寞，若有以上徵兆，你可能屬於情緒性進食，先讓自己心情便平靜才是最重要的事。

#覺得嗜睡

在有睡飽8小時的狀況下，每天還是無精打采，就喜歡躺在家裡，這時候就要小心了，睡飽了還是累，也許正是你的脂肪在堆積。

►「6個原因」恐引發餓怒症！營養師提醒：運動前後都要吃東西

►睡前用3款熱飲取代宵夜　助眠還可幫助燃脂

 

關鍵字：

睡眠, 發胖, 麵食, 情緒性進食, 脂肪

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跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

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