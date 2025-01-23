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「6個原因」恐引發餓怒症！營養師提醒：運動前後都要吃東西

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▲▼營養師：「6個原因」恐引發餓怒症 。（圖／Unsplash）

▲高強度運動前後應進食，避免情緒起伏。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

肚子餓就很容易情緒不穩嗎？營養師高敏敏分享，這種症狀稱為「餓怒症」，造成餓怒症的主要因素是飢餓時血糖快速下降，導致腦部無法正常運作，使得情緒調節能力下降，進一步引發易怒和焦躁，想避免餓怒症，以下幾點要留意．

#三餐不規律

長時間不進食會導致血糖水平大幅下降，當腦部缺乏足夠的葡萄糖供應，會影響情緒調控，而飢餓時也會讓大腦的皮質醇分泌增加，使得皮質醇長期處於高水平，可能導致焦慮與易怒情緒。

#喜歡吃甜食、喝飲料

攝取高升糖指數食物會快速升高血糖，再讓血糖迅速下降，就像坐雲霄飛車一般，導致所謂的血糖震盪，這會干擾腦內血清素與多巴胺的平衡，讓人感到疲憊、焦慮。

#突然高強度運動

主要是因為高強度運動需要大量的能量，若運動前沒有進食或運動後沒有馬上補充能量，血糖水平也會急速下降，影響情緒引發易怒，建議運動前後都建議吃點東西，讓身體在運動時有足夠的燃料，也能在運動後有效恢復和修復。

#壓力賀爾蒙失調

長期處於壓力之中，會讓皮質醇水平居高不下，讓血糖調節困難，而且壓力賀爾蒙還會削弱理性思考的能力，對抗飢餓時就更無法控制情緒。

#睡不好、睡不夠

睡眠不足會降低大腦前額葉皮質的功能，削弱管理衝動與負面情緒的能力，所以面對飢餓時更容易感到憤怒。

#空腹喝酒

酒精會抑制肝臟釋放葡萄糖，導致血糖迅速下降，空腹喝酒反應會更明顯，且酒精本身會影響腦部功能，削弱情緒調控能力，再加上低血糖效應，就容易加重餓怒症的表現啦！

▲▼營養師：「6個原因」恐引發餓怒症 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

餓怒症, 飢餓, 血糖, 情緒管理, 營養師

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