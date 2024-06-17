按一下沛納海就有夜光！　開機械錶先例、最長亮30分鐘

▲沛納海Submersible Elux LAB-ID PAM01800腕錶全球限量150只，每年販售 50只，約3,744,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

想要機械錶發光嗎？按一個鈕就行！這是沛納海（Panerai）創下高級製錶史上新紀錄的一刻，推出限量150只、每年只販售50只的新作Submersible Elux LAB-ID PAM01800腕錶，面盤上的刻度、指針、錶圈標記的夜光功能，可由佩戴者推開錶殼8時位置的保護系統，自行按鈕啟動夜光，最長能維持30分鐘發光狀態，創下錶界先例，是品牌耗費8年研發、結合3項發光相關專利的心血結晶。

一般夜光錶塗覆的Super-LumiNova®夜光塗料，必須先吸收光源，在黑暗中才會顯現出螢光效果，但沛納海Submersible Elux LAB-ID PAM01800腕錶，於機芯上方安裝了一組微型LED燈的照明系統，藉由4組專用於照明的機械式發條盒提供動能，當啟動發光按鈕後產生電力而讓LED亮起，原本機芯的雙發條盒與照明發條盒連動，因此在上鍊的同時，也會替發光模組上鍊，面盤6時位置正是直線型發光動力儲存顯示。





▲沛納海Submersible Elux LAB-ID PAM01800腕錶前所未見的嶄新設計，是隨按即亮的機制完全由機械動力儲存系統驅動。

Submersible Elux LAB-ID PAM01800腕錶的錶徑達49毫米，相當霸氣，沛納海特別採用專利Ti-Ceramitech™鈦金屬陶瓷打造錶殼，特色是重量比不鏽鋼輕44%，韌性更是傳統陶瓷的十倍之多，讓豪邁大錶輕盈且耐用，防水達500米。





▲IWC發表CERALUME® 夜光瓷技術，推出首款全夜光陶瓷錶。（圖／IWC提供）

IWC也挑戰夜光新技術，首次推出全夜光陶瓷錶殼的Ceralume®夜光瓷技術陶瓷錶飛行員計時腕錶41，特殊之處是陶瓷粉末與Super-LumiNova®夜光塗料均勻混合，讓全夜光錶能持續發出明亮藍光超過24小時，正在為此技術申請專利中。

