RICHARD MILLE設計美學輔以精湛工藝　體現高級鐘錶文化

▲RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷腕錶粉藍色款，洋溢活潑氣息。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE不僅在製錶工藝始終走在領先地位，對於美學也極為考究，同時以絕佳的舒適性、抗震性、耐用度、精準和輕量作為目標打造每一款錶，品牌秉持著三個關鍵要素：創新美學和結構、腕錶設計遵循堅固耐用、易於使用且極度精緻的原則，體現「高級鐘錶」文化。以設計美學為例，RICHARD MILLE不受單一框架限制，從F1一級方程式賽車界、航空、航天工業的最新技術獲得啟發，也從建築、藝術、宇宙、美食等領域擷取靈感，豐富錶款陣容。





▲RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷腕錶粉紅色款，色彩對比鮮明。

RICHARD MILLE設計腕錶以全觀方法進行，將機芯及錶殼、錶盤、功能和錶帶等由內而外視為一個整體，因此從任一角度、任一細節欣賞都完美。最具代表性是符合人體工學的錶殼造形，無論採用鈦合金、K金、Carbon TPT®碳纖維或藍寶石水晶等任何材質製成，其弧形輪廓都符合人體工學，佩戴起來相當舒適，堪稱瑞士製錶業中製作難度最高的錶殼之一。





▲RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷腕錶設計靈感源於1980年代義大利興起的藝術及建築設計革新思潮曼菲斯設計風格。

傳統錶款的材質以黑、灰或金色貴金屬為主，但在RICHARD MILLE的世界中，繽紛色彩正是獨創技術的最佳證明，不斷突破極限挑戰研發新材質、新色調，Quartz TPT®石英纖維材質、TZP彩色陶瓷等錶殼材質都賦予錶款活潑氣息，輔以金雕、琺瑯、寶石鑲嵌、手繪、雷射切割橡膠和璣鏤雕花等各種裝飾元素，創作出一款款別出心裁的傑作。





▲RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷腕錶粉紫色款。

洋溢活潑氣息的RM 07-01彩色陶瓷腕錶正是RICHARD MILLE對藝術美學的讚頌，受到1980年代義大利興起的藝術及建築設計革新思潮曼菲斯設計（Memphis Design）風格以及夏日時光的熱情魅力啟發，採用輕盈的TZP陶瓷材質打造粉紅色、粉紫色和粉藍色三款腕錶，最吸睛是面盤上的亮麗色塊，運用古老的手工璣鏤雕花工藝，為光滑表面帶來細膩紋理，在光影流轉之間格外迷人，是現代設計與古老工藝的完美結晶。





▲RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，完美展現品牌美學與精湛裝飾工藝。

RICHARD MILLE的創意美學也為收藏家帶來滿滿正能量，全球限量50只的RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，於自製CRMT7自動上鍊陀飛輪機芯上，點綴來自Smiley世界洋溢歡樂氣息的裝飾組件，第一眼就被微噴砂和手繪處理的黃金製成的Smiley圖案吸引，而周圍裝飾精巧的K金微雕，全出自雕刻師Olivier Kuhn之手，他精雕細琢微噴砂和拋光處理的鳳梨、微噴砂並逐一拋光去除PVD塗層的黃金仙人掌棘刺、環繞著拋光光線的微噴砂黃金太陽，以及由0.2克紅金製成再以粉色PVD塗層的紅鶴等，最令人驚嘆的是連雞尾酒杯還呈現水珠凝結的冰涼感，品牌的細膩工藝搭配無限創意，屢屢創造驚喜。





▲RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，錶背透出精心裝飾的機芯。