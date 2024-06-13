減肥必學！營養師教7天養成「易瘦體質」　免餓肚子也能有感瘦

▲營養師教7天養成「易瘦體質」秘訣，教你輕鬆減肥更有感。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@babebani

你是否也覺得自己努力減肥都瘦不了，別人瘦身、維持身材好像都很容易？其實只要調整一些飲食、生活小習慣，你也能擁有「易瘦體質」！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享「七天養成易瘦體質」的作法，教你每天做好一個小目標，循序漸進，一點一點做好控制體重的關鍵，不用絕食餓肚子也能有感瘦下來。

＃第一天：開始調整作息



想辦法比平常早睡至少一個小時，增加休息時間，幫助荷爾蒙平衡。許多研究發現，睡眠不足容易造成增加脂肪、減少肌肉的現象，所以每日建議盡量要睡滿7小時。

＃第二天：開始嘗試運動



運動時建議可抓心率130左右，至少維持30分鐘。如果心率大於150，以間歇形式，至少15分鐘，並想辦法一周至少運動3次。

＃第三天：澱粉類少一半並增加蛋白質



澱粉類食物比平常少吃一半，並增加豆、魚、蛋、肉類食物，至少一個手掌大小，幫助提高蛋白質攝取。

＃第四天：提高喝水量



可以用體重（公斤）乘上30～35毫升，當作一日的飲水量，但體重較輕的人，至少要喝到一天1500毫升。

＃第五天：增加蔬菜量



不管生重、熟重，蔬菜至少吃到300公克，想吃多一點蔬菜也可以，但切記不要太油。

＃第六天：減少空熱量食物的攝取頻率



包括油炸食物、甜食、飲料、含果糖的食物一律不要碰。

＃第七天：學習控制食慾



每餐飲食不要吃到太飽，吃七、八分飽就好。毎口咬20秒再吃，延長飲食時間，可以避免吃下太多食物，而攝取過多熱量。

蕭瑋霖表示，透過這七天每天一個小目標循序漸進，前一天的目標盡量繼續維持，一周下來，一定會養成良好的習慣，不需要極端的飲食，也能開始改變體態。

