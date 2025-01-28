fb ig video ETtoday search mobile

5個法國質感小眾牌！Jennie私服曬可頌包、Polène是巴黎女人最愛

>

記者鮑璿安／綜合報導

時尚之都巴黎是不少人的嚮往之地，而當地除了孕育出代表高級工藝的一線精品之外，其實也藏有許多高質感的小眾品牌，以獨特的設計理念擄獲粉絲，知名度正在慢慢發酵擴大中，這次就來盤點大家的必逛必買單品。

Polène Paris

▲▼ 法國小眾品牌 。（圖／品牌IG）

▲▼ 法國小眾品牌 。（圖／品牌IG）

▲▼ 法國小眾品牌 。（圖／品牌IG）

▲法國的包袋品牌Polène，幕後推手是由三兄妹於2016年創立，致力於以精湛工藝打造極簡主義單品，也呼應時下流行的Quiet Luxury風格。（圖／品牌IG）

打頭陣來介紹來自法國的包袋品牌Polène，幕後推手是由三兄妹於2016年創立，致力於以精湛工藝打造極簡主義單品，也呼應時下流行的Quiet Luxury風格，皮革完全來自西班牙和義大利認證的製革廠，經過雕刻，形成有機的形狀、褶皺、垂墜或編織，而且所有生產均委託給專門生產奢華皮革製品的西班牙小鎮烏布里克（Ubrique）的工匠完成。標誌性的包款像是Cyme Mini、半月包Numéro Dix，都是既獨特又不過時的款式，很適合通勤族日常使用。

Lemaire

▲▼ 法國小眾品牌 。（圖／品牌IG）

▲▼ 法國小眾品牌 。（圖／品牌IG）

▲偏愛低調質感路線的民眾也不能錯過Lemaire，品牌由前愛馬仕（Hermès）創意總監Christophe Lemaire和Sarah-Linh Tran掌舵 。（圖／品牌IG）

▲▼ 法國小眾品牌 。（圖／品牌IG）

▲韓團BLACKPINK Jennie都成為品牌的愛好者 。（圖／翻攝自IG）

偏愛低調質感路線的民眾也不能錯過Lemaire，品牌由前愛馬仕（Hermès）創意總監Christophe Lemaire和Sarah-Linh Tran掌舵，柔軟的輪廓和柔和色調是品牌給人的第一印象，中性且實穿，連韓團BLACKPINK Jennie都成為品牌的愛好者，最熟悉的單品就是「可頌包」CROISSANT BAG，如同牛角麵包般鬆軟的外觀非常百搭。值得一提的是Lemaire 使用在歐洲和日本編織的材料，這些包袋和皮革製品在西班牙和義大利製造，透過與工匠的合作，實現了創造性的設計。

Rouje

▲▼ 法國小眾品牌 。（圖／品牌IG）

Rouje創立於2016年，創辦人Jeanne Damas在社群上擁有高影響力，同時也是法國非常知名的It Girl，品牌就如同她浪漫優雅的風格一樣，標誌性且雋永的碎花連身裙超有法式美學，輕鬆的剪裁也讓人感到舒適，不光服飾商品受到矚目，旗下的包袋也非常百搭可愛，價格也並非遙不可及，且不容易撞款，很推薦入手。

A.P. C.

▲▼ 法國小眾品牌 。（圖／品牌IG）

▲▼ 法國小眾品牌 。（圖／品牌IG）

▲A.P. C.創立已逾30年，由突尼西亞裔的法國人Jean Touitou成立 。（圖／品牌IG）

A.P. C.創立已逾30年，由突尼西亞裔的法國人Jean Touitou成立，全名為「Atelier de Production et de Creation」，意思為製作與創意的工作坊。主打簡約和休閒的穿搭理念，旗下經典的半月包以及丹寧單品相信大家都不陌生，連穿搭新手都能夠輕鬆駕馭出高級感。

Merci

▲▼ 法國小眾品牌 。（圖／品牌IG）

▲▼ 法國小眾品牌 。（圖／品牌IG）

▲位於瑪黑區的Merci是許多遊客必逛清單之一，成立於2009年 。（圖／品牌IG）

位於瑪黑區的Merci是許多遊客必逛清單之一，成立於2009年，主打家飾和選物領域，最近非常熱門的單品則是品牌的帆布包，連BLACKPINK Lisa也有在IG曬出過。包袋印製上法文的Merci字樣，有著「謝謝」的可愛含義，搭配上五顏六色的樣式，讓心情也跟著愉悅起來，無時無刻傳遞輕鬆愜意。

關鍵字：

巴黎, 小眾品牌, 高質感, 時尚, 設計

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

2025最新紅包行情表　禁忌、包多少一次看懂

2025最新紅包行情表　禁忌、包多少一次看懂

「大馬最美千金」柏金包當媽媽包　愛馬仕千萬「天花板」包是日常

「大馬最美千金」柏金包當媽媽包　愛馬仕千萬「天花板」包是日常

拿到紅包要先「壓歲」　5個小撇步帶旺一年財運

拿到紅包要先「壓歲」　5個小撇步帶旺一年財運

過年重口味導致水腫？5款「排水食物」幫你恢復一身輕盈 《魷魚遊戲2》朴成焄私下其實是隱藏版潮男！最愛Supreme、Stüssy 智慧金句必收！蔡康永：人生最重要的不是快樂，而是平靜 初一到初五禁忌小百科　「這一天」千萬別罵人 超有骨氣永不妥協三大星座！TOP 1愛生氣、超火爆都是因為太正直 韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！早上一杯蘋果醋幫助消化　連貝嫂也愛喝 執杯大師列出4款易飲酒款　和朋友聚會自在喝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面