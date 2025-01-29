大年初一LINE貼圖全年最爆炸　2024榜單「拼貼樂」玩到停不下來 

記者蔡惠如／綜合報導

LINE在2024年底揭曉年度貼圖排行榜，表示大年初一是全年貼圖傳最多的日子，回顧榜單「好想兔」續霸榜單冠軍，「白爛貓」重回原創貼圖榜首，而推出後話題不斷的「貼圖拼貼樂」功能，2024年已有超過500萬用戶開玩，尤其25到34歲年輕人最愛拼貼，從美食點餐到趣味惡搞，現在入坑還來得及。

▲2024 單張貼圖傳送Top 3。（圖／LINE提供）

「貼圖拼貼樂」新功能讓人腦洞大開，無論是將壽司、便當、火鍋料拼成創意菜單，還是用貼圖表達生活場景，網友們都玩得不亦樂乎。LINE表示，這股創作熱潮中，台灣用戶展現驚人想像力，像媽媽手作便當拼貼甚至還紅上社群，成為熱議話題。

療癒系貼圖霸榜 「好想兔」七年冠軍穩如泰山

排行榜顯示，療癒動物風格依舊是大家的心頭好。「好想兔」已連續七年穩居官方貼圖冠軍，憑藉逗趣又貼近生活的北藍日常，成功俘獲大批粉絲。本土三大天王「白爛貓」、「貓貓蟲-咖波」、「野生喵喵怪」也持續霸榜，讓台灣原創角色魅力再次被看見。另一邊，來自韓國的「線條小狗」首次入榜，以極簡風格和生動表現成為今年最大黑馬，萌系貼圖的人氣可見一斑。

動態表情貼再掀熱潮

聊天要有趣，怎麼少得了動態表情貼？「貓貓蟲-咖波」以快樂舞贏得官方表情貼冠軍，還在原創榜單拿下第二名，可愛的動作看得人忍不住多發幾次。而首次登場的「法鬥皮古&喵皇米香」則以流暢的動態設計，成為亞軍新秀。你知道嗎？今年不少用戶還愛用表情貼組合技，搭配不同角色創造更多對話戲劇效果，讓聊天的樂趣瞬間飆升。

原創主題榜：動漫手遊齊發威 新春應景主題添喜氣

在原創主題排行中，手遊《崩壞：星穹鐵道》和動漫《間諜家家酒劇場版 SPY×FAMILY》分別奪冠亞軍，充分展現IP的強大吸引力。而北港武德宮的「龍騰虎躍財福到」主題，以紅通通的年節氛圍成功登榜，成為年輕人和長輩傳情的共同選擇。「胖鯊魚鯊西米」與「變種吉娃娃」則繼續穩居榜單，證明可愛角色永遠不退流行。

大年初一是貼圖最忙的一天

2024年是LINE原創市集成立十週年，創作者也繳出亮眼成績單。官方數據顯示，TOP 10創作者累計銷售額達15.2億日圓，比去年還高，LINE還透露，大年初一是台灣用戶最愛發貼圖的一天。