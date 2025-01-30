2025 SOGO大巨蛋、南港LaLaport來了！還有最大間星巴克將登場

▲三井南港LaLaport應是2025最先登場的購物中心。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導



2025年台灣的零售與百貨市場將迎來新一波話題熱潮，多座新商場紛紛揭開神秘面紗。不論是規模、設計還是商場內部的品牌組合，每一個新開幕的場域都充滿令人期待的特色。以下就來看看這些即將登場的商場，為什麼會成為下個年度的熱門打卡地點！





三井南港LaLaport

三井不動產的南港LaLaport，預計在2025年上半年亮相，規模高達5萬坪，超越台中首店的2萬坪足足一倍。這裡將引進約250個品牌，包含多間首次進駐台灣的國際店鋪，還有令人引頸期盼的美食廣場與親子遊樂空間。南港LaLaport結合購物、娛樂與社交空間，絕對是北台灣購物迷的夢幻樂園，預計一年內可帶來70至80億元的業績。





新光三越台南南山廣場

新光三越台南南山廣場即將在2025年開幕，這座近萬坪的商場主打「與在地文化結合」的概念，預計會引進多家南台灣獨有的品牌及餐飲店鋪。台南本就以美食聞名，南山廣場的開幕不僅能擴大新光三越在南台灣的版圖，還將為台南的零售市場注入新活力。這裡不僅是購物地點，更有望成為結合休閒與文化的新地標。





遠東SOGO大巨蛋Garden City

遠東SOGO在大巨蛋的Garden City商場，預計在2025年上半年迎來全面開幕，規模達到4.2萬坪。商場內涵蓋多元餐飲、精品專櫃，以及超人氣的秀泰影城。特別值得一提的是，其地下街被譽為「最美地下街」，提供不僅是購物體驗，還是城市日常的一部分。遠東SOGO的全新據點將吸引大量年輕客群，預估2025年後營業額將進一步攀升。





統一信義Dream Plaza

經過兩年的改造，統一集團即將在2025年推出全新信義Dream Plaza。這座商場的最大亮點之一，是台灣最大的星巴克，空間規劃達千坪以上，結合夜間燈光設計，還有全球首創24小時營業模式，勢必成為星巴克迷的朝聖地。此外，館內還設有24小時博客來書店，完美結合購物與文青氛圍。Dream Plaza更直接連接捷運出口與統一時代百貨，營造雙館合一的消費新體驗。