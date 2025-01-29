2025上半年不怕劇荒！4部話題新韓劇　朴寶英＆崔宇植組合一定要看

文／人物誌

去年年底《魷魚遊戲2》的推出，為2024年的韓劇畫下完美的句點，而在即將步入蛇年新春的1月，許多話題新韓劇正等著觀眾收看，包含李世榮、李敏鎬、朴寶劍、朴寶英，深受觀眾喜愛的四部新韓劇，在春節連假，都是與家人一同收看的好選擇。

《加州汽車旅館》：李世榮、羅人友共譜的內斂療癒劇集，青梅竹馬相隔12年再續前緣

▲《加州汽車旅館》李世榮、羅人友主演。（圖／MBC）

已正式開播的MBC劇集《加州汽車旅館》，由《衣袖紅鑲邊》李世榮、《和我老公結婚吧》羅人友主演，現可由friDay影音進行收視。劇集講述出生於鄉村的青梅竹馬江熙（李世榮飾）、延秀（羅人友飾），因為江熙為了追夢遠赴首爾而分手；在分開的12年間，二人均難忘彼此的好，直到一場喪禮兩人才得以再次見到對方。

「加州汽車旅館」為江熙成長的地方，也是在首爾度過委屈的12年，最害怕回到的地方；再次遇見延秀時，發現延秀不僅減肥成功，也在家鄉成為成功的獸醫。唯獨江熙不知道的是，在她離開的期間，延秀從未放棄尋找自己的初戀，兩人也未意識到對彼此的真情實意。

《我們的浪漫電影》：朴寶英、崔宇植主演，導演與影評家共譜浪漫喜劇

▲《我們的浪漫電影》由朴寶英、崔宇植共組治癒系CP。（圖／Netflix）

2月14日將上線公開的Netflix原創劇集《我們的浪漫電影》，由《無人島的Diva》導演吳忠煥、《那年，我們的夏天》編劇李娜恩攜手打造，講述全心投入於工作的助理導演金武飛（朴寶英飾），因外向的臨時演員高謙（崔宇植飾）闖入了自己的生活，使性格迴異的兩人生命有了翻天覆地的變化。

以「浪漫電影」為戀愛契機，卻也因此分離，直到分別成為導演與知名影評家後，彼此成了工作上「宿敵」而相遇，冤家路窄的兩人是否能在第二次機會，共同寫下電影的美好結局？

《問問星星吧》：李敏鎬與孔曉振的太空羅曼史，離地四百里的情愛糾葛

▲《問問星星吧》。（圖／Netflix）

Netflix於1月4日起上線的tvN劇集《問問星星吧》，集結《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇、《嫉妒的化身》編劇徐淑香，共同打造以宇宙為故事舞台的高成本韓劇。故事發生在零重力的太空站中，太空觀光客孔龍（李敏鎬飾）遇見了身為「完美主義者」的太空人伊芙（孔曉振飾），為了執行機密任務而與伊芙展開短暫的同事生活，二人的情感卻在極端環境下產生化學變化。

婦科醫生孔龍因得罪財閥而遭業界封殺，卻又因成為財閥千金的未婚夫而翻轉人生；前往太空觀光的孔龍，目的是為了完成準岳父囑託的任務，留在地面的千金也為此擔憂不已。滿是情感糾葛的失重戀愛喜劇，究竟三人將迎來怎麼樣的命運？

《Good Boy》：朴寶劍化身拳擊國手，運動員轉戰警察找到第二人生

▲《Good Boy》預計於今年上半年播出。（圖／JTBC）

預計於今年上半年播出的JTBC劇集《Good Boy》，由《壞媽媽》深娜瑌導演執導，《打架吧鬼神》李大日編劇執筆，講述五位曾在奧運奪牌的運動員，經警察特招成為「強力特殊組」，運用個自的運動專長以及滿腔熱血，共同對付城市中的罪與惡，找到退下獎牌後的新人生。

卡司陣容星光熠熠，男、女主角分別由朴寶劍、金所泫飾演，通過釋出的劇照能一睹朴寶劍化身拳擊國手，在擂台上猛進揮拳的姿態，架勢更不輸《獵犬》同為拳擊手的禹棹奐。曾在KBS演技大賞同台主持的朴寶劍、金所泫，粉絲肯定相當期待兩位在《Good Boy》中的搭檔表現。

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