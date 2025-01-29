拿紅包錢買什麼？Jisoo愛用潤唇膏每3秒賣一支　跟著買時髦不出錯

記者李薇／台北報導 圖／sooyaaa__ IG、品牌提供

過年拿到紅包錢，不少人都有規劃想要入手的單品，以下就分享多款超實用又經典的彩妝，立刻擁有真的時髦度秒提升，而且妝感跟質地超優秀，完全不會讓人失望。

＃SUQQU 晶采絲絨唇膏，售價2050元



不喜歡雙唇有豬油光的感覺，霧面唇膏更為內斂低調的妝感，依舊有大批族群喜愛，SUQQU全新推出的「細管唇膏」晶采絲絨唇膏晶采絲絨唇膏，宛如天鵝絨般的唇膏質地，一抹立刻在雙唇絲滑展開，讓人愛上塗抹的瞬間，更細長的管身展現出時尚氛圍感，更強的是超持久妝效，不輕易掉色，可以隨時維持完美妝容。

＃迪奧 癮誘粉漾潤唇膏，售價1400元

不用多說，認識癮誘粉漾潤唇膏都知道它有多火，2009年上市之後，即使坊間出現不少同款，依舊穩居冠軍地位，全球每3秒賣出一支，資深粉絲都是一用10條以上，連Jisoo都難敵它的魅力，2024年全新改版不僅高達97%天然來源萃取，全新水漾潤色科技更可以根據不同的pH值變化出專屬唇色，全新18款訂製色選不僅有冷、暖色調，還有能夠校色的款式，任何膚色都可以找到自己合適的單品。

＃VALENTINO BEAUTY 高訂光感氣墊粉餅－幻紫限定版，售價3100元

VALENTINO的彩妝向來也是充滿精緻質感，喜歡具有光澤又可以打造遮瑕妝感的人，絕對不能錯過高訂光感氣墊粉餅，這次在2025年初更推出幻紫限定版，皮革質感的包裝設計，搭配上經典LOGO，輕鬆打造出時尚又具有態度的底妝好物。