fb ig video ETtoday search mobile

「浪漫絕緣體」星座Top 3 ！第一名談戀愛像老夫老妻　無聊到懷疑人生

>

星座,金錢,朋友。（圖／IG）

▲「談戀愛最無聊」的星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

談戀愛應該是充滿浪漫活力的一件事，不過跟有些人交往就是超無聊啊！無聊到懷疑人生，好像提早進入老夫老妻的階段了，以下就公開「談戀愛最無聊」的星座Top 3 ，跟他們交往可能會幻滅！

Top 3 處女座

處女座一向是務實的星座，也很清楚自己要的是什麼，工作和愛情同時出現時，通常會優先選擇工作，因此另一半常常要包容他們的各種變化，默默變成後補位置。而且處女交往前後差異頗大，對待朋友很有話聊，對待情人卻不是那麼一回事，他們往往喜歡碎碎念另一半，有任何看不順眼，都會立馬放大檢視。

Top 2 獅子座

獅子座是非常一板一眼的星座，談戀愛時自動省去了不必要的儀式感，他們會認為這些表面功夫都不長久，甚至連幽默感也不太會出現在他們身上，獅子覺得戀愛不過就是如此，可說是「浪漫絕緣體」，就連在朋友面前，獅子會希望你要給他們十足的面子，讓人無形之間感到有一些壓力。

Top 1 摩羯座

摩羯座一向是比較被動的生物，在感情中的反應速度也很慢，具體而言就是你很難感動他，他也不知道如何表達愛意，久而久之會有點心累。而且摩羯一旦認定對方，就把另一半當成家人來相處，戀愛初期的悸動和浪漫全都消失不見，隨著時間流逝，也只好默默習慣這樣的改變了。

關鍵字：

星座, 摩羯座, 運勢, 處女座, 獅子座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【上輩子是蛇嗎？】貓咪懶得動躺著滑出紙箱XD

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

最愛「訊息放著不回」星座Top 3 ！第一名超拖延　其實根本沒在忙

最愛「訊息放著不回」星座Top 3 ！第一名超拖延　其實根本沒在忙

出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間

出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間

大年初一LINE貼圖全年最爆炸　2024榜單「拼貼樂」玩到停不下來 

大年初一LINE貼圖全年最爆炸　2024榜單「拼貼樂」玩到停不下來 

拿到紅包要先「壓歲」　5個小撇步帶旺一年財運 第一眼看到女人還畫筆？超準心測知道你現在處境 2025上半年不怕劇荒！4部話題新韓劇　朴寶英＆崔宇植組合一定要看 拿紅包錢買什麼？Jisoo愛用潤唇膏每3秒賣一支　跟著買時髦不出錯 「浪漫絕緣體」星座Top 3 ！第一名談戀愛像老夫老妻　無聊到懷疑人生 韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！早上一杯蘋果醋幫助消化　連貝嫂也愛喝 5個法國質感小眾牌！Jennie私服曬可頌包、Polène是巴黎女人最愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面