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早上出門洗頭竟是錯！專家曝「最佳時機」養成好習慣頭皮才健康

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▲▼專家曝洗頭最佳時機。（圖／Unsplash）

▲早上洗頭才出門，頭皮容易吸收髒污。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

春轉夏時節，容易讓頭皮出現局部搔癢、出油或有皮屑甚至掉髮等問題，頭皮養護專家juliArt教你頭皮保養4重點，讓你在季節交替之時，全天候保持油水平衡、維持頭皮健康及光澤髮絲。

▲▼專家曝「最佳洗頭時間」，維持油水平衡 。（圖／Pexels）

#回到家先洗澡洗頭

有些人喜歡在出門前洗頭，洗完頭後最乾淨的頭皮毛孔便開始吸附髒污，阻礙頭皮呼吸，便可能產生搔癢或長痘痘。juliArt頭皮教育總監Keddy建議洗頭的最佳時機是在一整天外出回到家之後，養成回家就先洗澡洗頭的好習慣，可延長頭皮乾淨的時間，讓頭皮在乾淨的狀況下找到油水平衡，維持最佳狀態。

#洗完頭後，濕髮狀態抹上免沖洗護髮品

洗後建議塗抹免沖洗護髮，即使睡了一覺起來還是有50~60%的護髮成分在持續保養頭髮。而最好選擇有抗熱效果的產品，除了可防止吹髮時的高溫傷害，也防止隔天處在高溫氣候下的髮肌曬傷受損。

▲▼專家曝「最佳洗頭時間」，維持油水平衡 。（圖／Pexels）

#吹完頭，乾髮狀態噴上頭皮水或養髮液

季節交替時，頭皮保濕顯得更為重要。為了讓保養的有效成分完整在頭皮上持續作用，在吹乾頭髮後噴上養髮液，除了不會受水份稀釋產品成分，養髮液用後不需沖洗，能夠完整的給予滋潤，尤其是擔心落髮問題的人更不能省略。

#了解自己頭皮狀態

根據統計，台灣約有三到四成的民眾因以外觀目測或習慣而誤判自己的頭皮屬性，且高達八成未完善清潔頭髮，因此透過專業的頭皮檢測，才能真正了解並掌握自己的頭皮狀況。

關鍵字：

頭皮保養, 健康頭髮, 免沖洗護髮品, 養髮液, 頭皮檢測

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