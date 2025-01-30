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貝克漢夫婦女兒寵上天　13歲千金戴梵克雅寶、卡地亞經典珠寶

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▲▼貝克漢千金珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢與女兒哈珀出席頒獎典禮，都穿VICTORIA BECKHAM服裝。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢與維多利亞貝克漢的13歲掌上明珠哈珀（Harper Seven Beckham），已是亭亭玉立美少女，雖然沒有開設官方社群帳號，但經常透過媽媽的IG帳號與網友分享化妝技巧，所用的彩妝品當然是媽媽一手創立的時尚品牌VICTORIA BECKHAM，她同時也秀出她的「生活珠寶」，小小年紀已擁有法國珠寶世家卡地亞（Cartier）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典珠寶。

▲▼貝克漢千金珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲哈珀搭配梵克雅寶Vintage Alhambra 18K金鑲嵌珍珠母貝吊墜。

從小備受寵愛的哈珀，名牌童裝沒少過，邁入青春期則多選穿媽媽設計的服裝亮相，她也懂得搭配首飾點綴，所戴的多為一線大牌的招牌珠寶，梵克雅寶1968年問世的幸運草造型Alhambra珠寶就是她的心頭好，黃K金圓珠飾邊並鑲嵌珍珠母貝的Vintage Alhambra幸運草項鍊與手鍊，都被她納為收藏。

▲▼貝克漢千金珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢摟著寶貝女兒哈珀，她手腕上戴著梵克雅寶經典的Alhambra手鍊。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

▲▼VCA 。（圖／公關照）

▲哈珀戴的梵克雅寶Vintage Alhambra 18K金鑲嵌珍珠母貝吊墜，96,500元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

而使用媽媽牌彩妝教化妝時，哈珀疊戴兩款手環，當中一款硬式手環為卡地亞LOVE手環，此系列於1969年在紐約誕生，特色是閉合式橢圓形手環，由兩個半圓環組成，需使用專屬螺絲起子取下，是珠寶界的傳奇之作，也凸顯生在名人之家的哈珀，時尚品味受父母影響至深。

▲▼貝克漢千金珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲哈珀示範媽媽牌彩妝，手上疊戴兩款手環，包括卡地亞經典LOVE手環。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

▲▼貝克漢千金珠寶 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞LOVE手環小型款，160,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

關鍵字：

貝克漢, 維多利亞貝克漢, 哈珀, 梵克雅寶, Ven Cleef & Arpels, Cartier, 卡地亞

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