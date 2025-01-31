沖繩「侏羅紀公園JUNGLIA」終於要開了！坐越野裝甲車被恐龍追太刺激

▲沖繩JUNGLIA叢林樂園即將開幕。（圖／取自JUNGLIA官網）

圖文／CTWANT

萬眾期待的「侏羅紀公園」真實樂園版本「JUNGLIA」真的要來了！官網分享以「都會中無法體驗的興奮與華麗壯闊感」為主題的樂園「JUNGLIA」即將於2025年在沖繩北部開幕，全年齡都非常適合到此一遊，預計將會替沖繩帶來可觀人潮以及商機，如果想要訂房真的要手刀搶票了！

▲JUNGLIA主題樂園規模超越大阪環球影城。（圖／取自JUNGLIA官網）

「JUNGLIA」是一座主題樂園，規模超越大阪環球影城！坐落於擁有世界自然遺產「山原國立公園」的沖繩北部，以壯麗的大自然為背景，讓遊客體驗都會中無法感受到的興奮與華麗壯闊感，主題樂園的核心概念是「Power Vacance!!」（一段充滿力量的假期）。在亞熱帶氣候孕育的沖繩山原地區，茂密的原生植物環繞，通過當地獨特的體驗，讓遊客感受到無與倫比的「興奮」，並獨享壯麗景觀帶來的「奢華」。這種全新體驗將打破過去的束縛，激發人類本能，帶來人生巔峰的心靈悸動，這就是「Power Vacance!!」。

▲JUNGLIA主題樂園的核心概念是「Power Vacance!!」。（一段充滿力量的假期）（圖／取自JUNGLIA官網）

恐龍主題設施：遊客可搭乘大型越野裝甲車，體驗被暴龍追逐的驚險旅程，感受如同置身侏羅紀公園電影畫面，光想像到那個畫面就有點感動加興奮，小時候看電影真的被恐龍震撼到不行！

▲可體驗被暴龍追逐的驚險旅程。（圖／取自JUNGLIA官網）

叢林冒險：樂園內設有冒險動物園和滑索等設施，讓遊客能近距離接觸各種動植物，享受叢林探險的樂趣。

▲樂園設有冒險動物園和滑索等設施。（圖／取自JUNGLIA官網）

熱氣球體驗：這裡也有提供搭乘熱氣球的服務，讓遊客能從高空俯瞰山原的壯麗風光，感受與眾不同的視覺享受。

▲也可以搭乘熱氣球感受與眾不同的視覺享受。（圖／取自JUNGLIA官網）

溫泉SPA水療：樂園內當然也有媽媽們最喜歡的溫泉SPA水療，供遊客放鬆身心，體驗沖繩特有的溫泉文化，根據官方釋出的影片顯示泡湯時還能享受周邊山景，還可能會看到探出頭來的恐龍，每處都是驚喜！

▲可體驗沖繩特有的溫泉文化。（圖／取自JUNGLIA官網）

一站式體驗：為了讓遊客有更完整的度假體驗，JUNGLIA還規劃了度假村，提供住宿、餐飲等服務，讓旅程更加舒適，如果在這裡待上兩天一夜應該比較能充分放鬆並體驗大型叢林樂園的冒險樂趣，不同於迪士尼充滿夢幻氣氛，爸爸們到這裡應該也會超級嗨。

▲樂園也包含度假村，提供住宿、餐飲服務。（圖／取自JUNGLIA官網）

▲JUNGLIA的設計理念強調與自然環境的融合。（圖／取自JUNGLIA官網）

JUNGLIA的設計理念強調與自然環境的融合，善用周圍地形也避免過度開墾，讓遊客在享受娛樂的同時感受到沖繩原始自然景觀，真的是讓全世界的恐龍迷都期待爆表了！

延伸閱讀

▸ 父離世留4地2房…獨子出國玩到「頭七前一天」 遺產繼承結果逆轉

▸ 罕見癌細胞傳染！醫生開刀割傷手 5個月後竟長同款腫瘤

▸ 原始連結