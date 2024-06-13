IKEA小空間好物「單人沙發床」國外熱推　台灣也買得到

▲IKEA KIVIK單人沙發。（圖／翻攝IKEA官網）

記者蔡惠如／綜合報導

面對IKEA這種大量商品的賣場，一不小心就會錯過很多好物，建議在選逛時不妨先想清楚自己需求，空間方面的條件，才能找到真正符合自己的產品，美國居家網站《apartment therapy》居家編輯近期就推薦一款IKEA隱藏好物單人沙發，表示它相當適合個人套房或是租屋的使用者，且該款產品在台灣也買得到。

美國居家網站《apartment therapy》居家時尚編輯Blair，近期針對僅有一間臥房、或者是居住在小空間的使用者，推薦IKEA一款KIVIK單人沙發，原因包括展開後平躺空間算充足，且佔用範圍不會太大，加上容易收起方便使用，很適合做單一空間的複合運用，或是親友來訪時的臨時床。

此外，重點是當沙發使用時，外型也相當簡潔好看，似乎真的就是一個單人沙發座椅，而且還有多種顏色可選擇，搭配整體居家選項也很充足。而展開成床之後，其尺寸為長222.9公分，寬度為89.9公分，也比一般尺寸的沙發床更大，躺起來更加舒適，但仍有外國網友分享，在上面加一層薄墊躺起來會更好（畢竟是沙發床）。

沙發套從淺米色到深綠色選擇多樣，且均可拆卸且可機洗的，其無扶手、低矮的輪廓也很有簡約風，想呈現個人風格，可搭配裝飾枕頭或有圖案的毛毯就能凸顯品味，該款商品在台售價為12,900元，確實跟其他沙發床相比，價格較為偏高，但精緻度與實用性上，仍是可一物兩用的好物。

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