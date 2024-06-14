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夏季必備「6款口碑防曬」推薦　豔陽高照也不怕曬黑曬老

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記者曾怡嘉／綜合報導

炎炎夏日即將來臨，豔陽不僅會把肌膚曬黑，防曬沒做足，肌膚更是會曬老，因此防曬一年四季都要做滿，盤點最新防曬單品，看看哪一款是你的心頭好。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲Aesop 防曬面部乳液 SPF50，50ml 1,950元。

提供廣效高防曬保護力，同時具備日霜保濕功效。蘊含菸鹼醯胺、潤濕性保濕成分鎖水磁石，且含有能有效滋潤肌膚的潤膚性保濕成分生育酚等。防曬同時也能為肌膚注入水分。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲nomel 全天・輕巧防曬噴霧，30ml，600元。

打破防曬產品常見的迷思，以攜帶輕巧方便的優點，讓日間防曬的保護網不間斷！清爽無負擔的水珠質地，適用於各種膚質，敏弱肌也能安心使用。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲Kanebo  輕爽全方位UV噴霧（陽光花香），SPF50+/PA++++，30ml，1,100元。

今年推出香氛版防曬噴霧，靈感來自夏日晴空昂首迎向豔陽綻放的向日葵，高防曬係數搭配水感油質凝膠技術，一噴防曬超便利，無論是肌膚、頭皮髮絲，全身都可以輕易上手。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲曼秀雷敦 SUNPLAY 海洋友善物理防曬乳液，SPF50+/PA++++，35g，380元。

延續專為戶外防曬研發的品牌概念，首創海洋友善的純物理配方，同時具備最強耐水耐汗與極致防曬效果，除了無添加對海洋生態有傷害的防曬成分外，更是100%純物理防曬且符合EWG標準，讓肌膚與環境都能安心防曬。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲專科全效抗汗防曬乳，SPF50+/PA++++，40ml，290元。

專科全效防曬系列新升級10大高效防護，最高等級防曬力防止紫外線曬黑曬傷等日照侵害，還能對抗光老化，搭配高效保濕保養成份，讓肌膚曬後不乾燥，不泛白、不黏膩、不刺激的清爽溫和質地，一整天使用或補擦也能感受舒適透氣。

▲▼防曬盤點。（圖／品牌提供）

▲AHC 極致防禦零油光防曬棒，SPF50+/PA++++，14g

羽量級輕盈貼膚，零負擔不黏膩，形成隱形盾一般，抵禦UVA、UVB、紅外線、及空氣髒汙；添加抗油光礦物成分-爐甘石粉，有效吸附多餘皮脂，清爽零油光；並加入高純度積雪草活性修護成分，全面鎮定並舒緩曬後肌膚。

關鍵字：

防曬, 夏日, 單品, 肌膚, 美容

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