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過年必追5大超火韓劇！現在撥打的電話、淚之女王劇情緊湊又浪漫

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記者李薇／台北報導　圖／百度

過年就是追劇的好時機，有些人不喜歡看on檔，偏好一次性追完整部，以下就分享非常適合過年一次看完的熱門韓劇，這5部沒看過真的落伍。

＃《淚之女王》

韓劇。（圖／維基百科）

可以說是2024年最火的韓劇了，由金秀賢、金智媛主演，講述了男性嫁入豪門、顛覆傳統的故事，結合精湛的演技和扣人心弦的劇情，成功吸引觀眾目光，而且每個畫面都很唯美，劇中男女主角顏值超在線，看了會讓人也跟著戀愛。

＃《背著善宰跑》

韓劇。（圖／維基百科）

剛播出之際雖未造成話題，但後勁很強在網路爆紅的戲劇，其中男主角邊佑錫更憑藉這部劇人氣飆高，在劇中攜手金惠奫描繪橫跨三個年齡層的穿越愛情故事，真摯的演技和動人的OST，可以說是「年度黑馬」。

＃《和我老公結婚吧》

韓劇。（圖／維基百科）

由韓國漫畫改編的戲劇《和我老公結婚吧》，講述女主角重生復仇的狗血劇情，在漫畫時期人氣就很高，後來準備拍攝電視劇時就一直很受關注，後來由朴敏英、羅人友搭檔演出，緊湊的劇情讓觀眾欲罷不能。

＃《來自地獄的法官》

韓劇。（圖／維基百科）

是朴信惠鮮少嘗試的黑話角色，講述法律與人性的深刻探討，劇情相當精彩，打鬥畫面也很激烈，男主角金宰永溫暖的形象也立刻吸引粉絲喜愛，兩人鮮明的對比讓人看完很過癮。

＃《現在撥打的電話》

韓劇。（圖／維基百科）

在2024年末才播出的戲劇《現在撥打的電話》，一上架就立刻拿下Netflix平台收視冠軍，由柳演錫、蔡秀彬搭檔演出，劇情講述「櫥窗夫婦」，政治聯姻3年、彼此沒有交流，因綁架犯的恐嚇電話，開始火熱戀愛的故事。

關鍵字：

過年, 韓劇, 戲劇, 淚之女王

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